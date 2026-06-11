김경대 용산구청장직 인수위 출범…위원장에 심교언 교수

인수위원 15명·자문위원 30명 위촉서울 용산구는 김경대 용산구청장직 인수위원회가 공식 출범했다고 10일 밝혔다.
인수위원회는 심교언 위원장과 황종만 부위원장을 비롯해 위원 15명, 이정훈 수석자문위원 등 30명의 자문위원으로 구성됐다.
도시·부동산 분야 전문가인 심교언 건국대 부동산과학원 부동산학과 교수는 위원장을 맡았다. 그는 대통령직인수위원회 부동산 전담 팀장과 제18대 국토연구원장을 지낸 바 있다.
인수위원회는 ▲글로벌도시개발위원회(위원장 손서희) ▲안전·교통·인프라위원회(위원장 전지혜) ▲민생경제·통합복지위원회(위원장 이호갑) ▲행정·교육·문화관광위원회(위원장 송지성) 등 4개 분과로 운영된다.
위원회는 공약 이행을 위한 세부 실행 방안을 마련할 예정이다. 용산구는 인력 파견 등 행정·재정적 지원에 나선다. 또 당선인이 향후 정책 방향을 구상할 수 있도록 업무보고회도 연다.
인수위원회 위촉식과 현판식은 이날 용산구종합행정타운 지하 2층에 마련된 사무실에서 열렸다.
김경대 용산구청장 당선인은 “인수위원회는 앞으로 4년간 용산의 미래를 설계하는 첫 출발점”이라며 “구민과의 약속을 정책과 사업으로 실현해 구민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.
서유미 기자
세줄 요약
- 인수위 공식 출범, 심교언 위원장 선임
- 4개 분과·30명 자문위로 운영 체계 구성
- 공약 이행 세부안 마련, 구청 지원 약속
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