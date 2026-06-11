김경대 용산구청장직 인수위 출범…위원장에 심교언 교수

인수위원 15명·자문위원 30명 위촉

이미지 확대 김경대(앞줄 가운데) 서울 용산구청장 당선인이 10일 구청 인수위 사무실에서 인수위원회 위촉식을 열고 기념사진을 찍고 있다.

용산구 제공

세줄 요약 인수위 공식 출범, 심교언 위원장 선임

4개 분과·30명 자문위로 운영 체계 구성

공약 이행 세부안 마련, 구청 지원 약속

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서울 용산구는 김경대 용산구청장직 인수위원회가 공식 출범했다고 10일 밝혔다.인수위원회는 심교언 위원장과 황종만 부위원장을 비롯해 위원 15명, 이정훈 수석자문위원 등 30명의 자문위원으로 구성됐다.도시·부동산 분야 전문가인 심교언 건국대 부동산과학원 부동산학과 교수는 위원장을 맡았다. 그는 대통령직인수위원회 부동산 전담 팀장과 제18대 국토연구원장을 지낸 바 있다.인수위원회는 ▲글로벌도시개발위원회(위원장 손서희) ▲안전·교통·인프라위원회(위원장 전지혜) ▲민생경제·통합복지위원회(위원장 이호갑) ▲행정·교육·문화관광위원회(위원장 송지성) 등 4개 분과로 운영된다.위원회는 공약 이행을 위한 세부 실행 방안을 마련할 예정이다. 용산구는 인력 파견 등 행정·재정적 지원에 나선다. 또 당선인이 향후 정책 방향을 구상할 수 있도록 업무보고회도 연다.인수위원회 위촉식과 현판식은 이날 용산구종합행정타운 지하 2층에 마련된 사무실에서 열렸다.김경대 용산구청장 당선인은 “인수위원회는 앞으로 4년간 용산의 미래를 설계하는 첫 출발점”이라며 “구민과의 약속을 정책과 사업으로 실현해 구민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.서유미 기자