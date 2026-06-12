실천하며 배우는 환경교육… 중랑, 주민 참여형 기후행동 확산

기후 축제 ‘내가 GREEN 중랑’ 개최

재활용 수거·자전거 수리 등 체험

2026-06-12 20면

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서울 중랑구는 세계 환경의 날(6월 5일)을 맞아 주민들이 일상에서 환경보호를 실천할 수 있도록 다양한 환경교육과 체험 프로그램 운영에 나섰다고 11일 밝혔다.구는 신내동 환경교육센터를 중심으로 환경교육 특별주간을 운영한다. 유아를 위한 환경 뮤지컬, 환경영화 상영, 샴푸바와 모스큐브 모빌 만들기 체험 등 다양한 프로그램을 마련했다. 13일에는 주민 참여형 기후행동 축제 ‘내가 GREEN 중랑; 기후액션’을 개최한다. 축제에서는 청바지와 종이팩, 전자쓰레기 등을 수거하는 자원순환 프로그램과 업사이클링(재활용) 체험, 자전거 수리·세척, 모종 나눔 등 다양한 프로그램이 진행된다.구는 11일에는 중랑구 주부환경봉사단과 함께 ‘물, 이대로 지속가능한가’를 주제로 물 절약 교육과 EM(유용한 미생물) 흙공 던지기 행사를 열었다. 하천오염의 원인과 물순환의 중요성에 대한 교육 이후 황토와 EM 발효액을 혼합해 만든 EM 흙공을 활용해 하천 정화 활동을 펼쳤다.유규상 기자