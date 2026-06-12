‘메이커 페어 서울’에서 창작 AI·로봇 뽐내세요

세줄 요약 9월 DDP 개최 메이커 페어 서울 참가자 모집

AI·로봇·게임·미디어아트 융합 축제 구성

개인·동아리·기업·단체 참여 가능

이미지 확대 지난해 서울 동대문디자인플라자에서 열린 ‘메이커 페어 서울’.

서울시 제공

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서울시립과학관은 오는 9월 19∼20일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘2026 메이커 페어 서울’ 전시 참가자를 모집한다고 12일 밝혔다.참가자 모집은 다음 달 15일까지 진행된다. 행사는 인공지능(AI), 로봇, 게임 등 과학기술과 문화예술을 아우르는 축제다.참가 분야는 피지컬 AI 프로젝트, 인디게임, 3차원(3D) 프린팅, 업사이클링 공예 등이다. 개인과 동아리, 기업, 단체 모두 참여할 수 있다.올해 행사는 인공지능(AI), 로봇, 게임, 엔터테크, 미디어아트 등 과학기술과 문화예술을 아우르는 융합형 축제로 열린다.메이커 페어는 미국의 과학기술 전문지가 시작한 세계 최대 규모의 메이커 축제다. 국내에서 공식 라이선스를 통해 메이커 페어를 여는 곳은 서울시립과학관이 유일하다.유만선 서울시립과학관장은 “메이커 페어 서울은 AI, 게임, 엔터 등 최신 융합 분야를 아우르는 혁신적인 창작자들이 한데 모여 무한한 상상을 나누는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.서유미 기자