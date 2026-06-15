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“캡슐형 숙박업소 화재 막는다” 용산구 안전점검

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-06-15 14:19
입력 2026-06-15 14:19

자동확산소화기 설치 권고 등

서울 용산구가 캡슐형 숙박시설 안전 관리 강화에 나선다.

용산구는 캡슐형 숙박시설 7곳을 대상으로 특별 안전점검을 실시했다고 15일 밝혔다. 소규모 숙박업소 화재 사고 이후 서울시가 소규모 숙박업소 화재안전 종합대책을 발표한 데 따른 조치다.

캡슐형 숙박시설은 밀집도가 높지만 현행법상 스프링클러 설치 의무 대상이 아닌 경우가 많아 화재가 발생하면 초기에 대응이 늦어질 수 있다.

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서울 용산구 관계자가 캡슐형 숙박시설에서 화재 안전점검을 하고 있다. 용산구 제공
서울 용산구 관계자가 캡슐형 숙박시설에서 화재 안전점검을 하고 있다.
용산구 제공


용산구는 소화기 비치 상태와 유효기간, 단독경보형 감지기 작동 여부 등을 점검했다. 점검 결과 유효기간이 지난 소화기는 현장에서 시정을 지도했다. 스프링클러가 설치되지 않은 숙박업소에는 대체 소방시설을 권고했다.

이어 선제적 점검을 통해 관광객과 이용객이 안심하고 머물 수 있는 숙박 환경을 만들어 간다는 계획이다.

박희영 구청장은 “안타까운 화재 사고를 반면교사 삼아 지역 숙박시설 안전관리를 더욱 철저히 점검하고 있다”며 “용산을 찾는 관광객 누구나 안심하고 편안하게 머물 수 있도록 안전 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.


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서울시는 화재 시 인명피해 우려가 큰 캡슐형 호텔 등 숙박업소 7958곳 전수조사를 통해 화재 초기 대응력을 강화하고 있다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 캡슐형 숙박시설 7곳 특별 안전점검 실시
  • 소화기·감지기 상태 확인, 시정 지도
  • 스프링클러 미설치 업소 대체시설 권고
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