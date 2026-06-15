쓰레기 무단투기 원스톱으로 잡는다…노원구 ‘클링크’

민원 접수·현장 확인·단속·수거 결과 등록까지

이미지 확대 서울 노원구 관계자가 쓰레기 무단투기 현장에서 스마트 단속 시스템 ‘클링크’를 활용하고 있다.

노원구 제공

세줄 요약 민원·단속·수거 연결한 클링크 도입

민원 즉시 앱 전달, 현장 출동 간소화

반복 민원 관리와 집중 단속 강화

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서울 노원구가 쓰레기 무단투기 관련 민원 처리부터 단속, 수거까지 원스톱으로 처리하는 스마트 단속 시스템 ‘클링크’를 도입했다고 15일 밝혔다.노원구는 민간업체와 협력해 지난해 7월부터 시스템 개발을 진행해 지난 4월 구축을 완료했다. 사무실과 현장을 실시간으로 연결하는 시스템으로 민원이 현장 단속반의 스마트폰 앱에 즉시 전달된다.단속반이 모바일 지도를 활용해 출동하고 처리 결과를 입력하면 수거반이 폐기물을 수거한다. 기존에는 매번 사무실 보고와 출동 지시가 반복됐지만 새 시스템은 온라인으로 절차를 단축한다.또 민원 이력을 통합 관리해 반복 민원을 줄일 수 있게 됐다. 무단 투기가 자주 발생하는 지역을 집중적으로 관리하고 업무 공백도 최소화할 수 있다.구는 클링크와 연계한 ‘노원구 폐기물 처리 종합현황판’을 마련해 실시간 민원 접수 현황과 폐기물 수거량, 처리 상황 등을 한눈에 파악할 계획이다.클링크 시스템은 민관 협업을 통해 추가적인 예산 투입 없이 구축됐다.오승록 구청장은 “클링크 시스템 구축은 직원들의 업무 부담은 줄고 행정 효율은 높인 혁신적인 성과”라며 “앞으로도 쾌적한 생활환경을 체감할 수 있도록 시스템을 발전시켜 나가길 기대한다”고 밝혔다.서유미 기자