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구로구, ‘구로형 기본사회’ 정책 제안 공모전

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-06-15 15:15
입력 2026-06-15 15:15

홈페이지 ‘구로1번가’로 접수…7월 15일까지

서울 구로구가 주민의 정책 참여를 확대하기 위해 6월 15일부터 7월 15일까지 ‘제2회 예산편성 정책제안 공모’를 진행한다고 15일 밝혔다.

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서울 구로구 제공
서울 구로구 제공


구로구는 예산편성 정책제안 공모를 지난해 처음 도입한 바 있다. 주민이 제안한 정책을 예산편성 과정에 참고한다.

올해는 ‘구로형 기본사회’를 주제로 창의적인 정책 아이디어를 발굴한다. 구로형 기본사회는 ▲사회서비스 확대 ▲주민소득 증대 ▲주거환경 개선 ▲주민참여·자치 보장 등 4개 분야로 구성된다. 구는 민선 8기 누구나 기본적인 삶을 보장받는 ‘구로형 기본사회’를 구정 철학으로 제시하고 구체화해 왔다.

예산 규모나 사업 범위에 제한 없이 구정 발전에 관한 정책을 자유롭게 제안할 수 있다. 예산편성 및 사업계획 수립 초기 단계부터 의견을 실질적으로 반영할 수 있도록 했다.

제안은 1인당 최대 3건까지 제출할 수 있다. 구민은 물론 구로구 소재 직장·학교·단체 구성원도 참여할 수 있다.

접수된 제안은 부서 검토와 제안심사위원회 심사를 거쳐 9월 중 우수 제안을 최종 선정할 예정이다.



장인홍 구로구청장은 “구로형 기본사회를 함께 만들어 갈 수 있는 창의적이고 실현 가능한 제안이 많이 접수되길 기대한다”고 밝혔다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 주민 참여 확대 위한 정책제안 공모 진행
  • 구로형 기본사회 4개 분야 아이디어 모집
  • 9월 중 우수 제안 최종 선정 예정
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