거래도, 성장도 ↑…은평구, 사회적경제기업 네트워킹 데이 개최

18일 사회적경제허브센터 교육장에서 진행

이미지 확대 서울 은평구 ‘2026 은평구 사회적경제기업 네트워킹 데이 개최(2차)’ 홍보물.

은평구 제공

세줄 요약 사회적경제기업 협업·판로 확대 행사 개최

기업 소개·협력 제안·정책 안내·자유 교류

예비창업가 참여, 새로운 거래 기회 모색

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서울 은평구는 오는 18일 사회적경제허브센터 교육장에서 사회적경제기업의 협업과 판로 확대를 위한 ‘2026 은평구 사회적경제기업 네트워킹 데이’를 연다고 16일 밝혔다.‘은평 사경, 거래를 잇다! 성장을 켜다!’를 주제로 열리는 행사는 사회적경제기업 간 네트워크를 강화하고 협업 및 판로 확대 기회를 마련하기 위해 추진됐다. 지난 2월 사회적경제 정책 설명회에 이어 올해 두 번째로 열리는 사회적경제기업 교류 행사다. 사회적경제기업은 재화나 서비스를 생산, 판매해 수익을 창출하는 기업이지만 활동의 동기가 사주나 주주의 이익 실현이 아닌 사회적 목적을 실현하는 데 있는 기업을 뜻한다.행사는 오후 4시부터 6시까지 세 가지 세션으로 나눠 진행된다. 주요 프로그램은 ▲사회적경제기업 소개 및 협력 제안 발표 ▲주요 정책 및 지원사업 안내 ▲자유 네트워킹 등이다. 참여 기업들은 제품과 서비스를 소개하고 기업 간 교류로 새로운 협업과 판로 확대 기회를 모색한다.은평구에 있는 사회적경제기업과 예비창업가가 참여 대상이다. 신청은 은평구 사회적경제허브센터 누리집을 통해 가능하다. 자세한 사항은 사회적경제허브센터로 문의하면 된다.김미경 은평구청장은 “네트워킹 데이가 사회적경제기업 간 새로운 거래와 협력의 계기가 되길 바란다”며 “정기적인 교류의 장을 마련해 기업 간 연계를 강화하고 성장 기반 마련을 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자