국립4·19민주묘지서 뜻깊은 첫걸음…강북 가족봉사단 발대식 개최

지난 13일, 가족봉사단 60여명 참여

이미지 확대 지난 13일 국립4·19민주묘지에서 열린 ‘2026년 강북구 가족봉사단 발대식’에 참여한 한 가족봉사단이 봉사 활동을 하고 있다.

강북구 제공

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서울 강북구는 지난 13일 국립4·19민주묘지에서 ‘2026년 강북구 가족봉사단 발대식’을 개최했다고 17일 밝혔다. 행사는 한국 민주주의의 역사와 정신이 살아 있는 국립4·19민주묘지에서 진행돼 봉사의 의미와 역사 교육의 가치를 함께 되새기는 기회로 마련됐다.올해로 두 번째를 맞이한 강북구 가족봉사단은 가족 단위 자원봉사 활성화와 나눔 문화 확산을 위해 운영되고 있다. 강북구에 사는 초등학생 이상의 자녀를 둔 2인 이상 가족이 대상이다. 이날 발대식에는 가족봉사단 60여명이 참여해 뜻깊은 첫 활동을 함께했다. 참가자들은 발대식에 앞서 문화해설사의 안내를 받아 4·19혁명기념관을 관람하며 4·19혁명의 역사적 배경과 의미를 배우는 시간을 가졌다. 행사 직후에는 4·19민주묘역을 참배하고 민주주의를 위해 희생한 선열들의 숭고한 정신을 기렸다.참배를 마친 가족봉사단은 묘비 닦기 활동을 통해 묘역을 정비하고 순국선열에 대한 감사의 마음을 전했다. 이어 이준 열사 묘역과 근현대사기념관 일대를 걸으며 주변 쓰레기를 수거하는 ‘줍깅(줍기+조깅)’ 활동도 진행했다. 행사에 참여한 한 학부모는 “아이들과 함께 4·19혁명의 현장을 직접 둘러보고 참배와 봉사 활동에 참여하면서 역사와 나눔의 가치를 함께 배울 수 있는 뜻깊은 시간이었다”고 전했다.이순희 강북구청장은 “민주주의 정신이 깃든 국립4·19민주묘지에서 가족봉사단이 첫걸음을 내딛게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “아이들과 부모가 함께 역사와 봉사의 의미를 되새기며 소중한 추억을 쌓는 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.송현주 기자