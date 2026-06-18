강동 어린이들 “구정에 힘 보탤게요”

11기 아동구정참여단 26명 위촉

아동·청소년 시각으로 정책 점검

이미지 확대 이수희(앞줄 가운데) 강동구창장이 지난 13일 강동구청에서 열린 ‘제11기 아동구정참여단’ 아동·청소년들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

강동구 제공

2026-06-18 20면

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서울 강동구는 어린이와 청소년이 지역 사회와 구정에 참여할 수 있는 ‘제11기 아동 구정 참여단’ 26명을 위촉했다고 17일 밝혔다.지난 13일 구청 대강당에서 열린 위촉식에는 공개모집과 기관 추천으로 선발된 제11기 구정 참여단 단원과 제10기 단원, 학부모 등이 참석했다.2016년부터 운영한 아동 구정 참여단은 아동의 권리 및 인권 증진 활동을 비롯해 아동·청소년 정책 모니터링, 청소년의회인 열린의회 정책 제안, 청소년 참여예산제 심사, 지역 축제에서 체험 행사 운영 및 아동 권리 홍보 등 활동을 이어오고 있다. 이번에 위촉된 11기 26명은 1년 동안 아동과 청소년의 시각에서 정책을 살피는 등 다양한 활동을 벌일 예정이다.이수희 구청장은 “제11기 단원들이 자신의 생각을 자유롭게 표현하고, 지역사회를 변화시키는 과정에 주체적으로 참여하는 경험은 무엇보다 소중한 자산이 될 것”이라며 “아동과 청소년이 주체적으로 의견을 제시하고 함께 성장할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자