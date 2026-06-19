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서대문구청 민원실, 수요일 오전 8시·저녁 8시 연장

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-06-19 16:13
입력 2026-06-19 16:13

증명 민원 발급, 국내 혼인신고 접수 등

서울 서대문구가 직장인과 맞벌이 부부 등 일과시간에 구청 민원실 방문이 어려운 주민 편의를 위해 매주 수요일 연장 운영하고 있다.

서대문구는 매주 수요일 오전 8시부터 오후 8시까지 연장 운영한다고 19일 밝혔다.

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서울 서대문구청 1층 민원실. 서대문구 제공
서울 서대문구청 1층 민원실.
서대문구 제공


서대문구청 1층 민원실에서는 ▲주민등록 등초본, 인감증명, 가족관계등록부 ▲국내 혼인신고 ▲여권 발급 신청·수령 등을 할 수 있다.

다만 여권 발급 접수는 수요일 오후 6시부터 오후 8시에만 연장한다.

지난해 수요일 연장 운영으로 하루 평균 16명이 찾아왔다. 모두 795건 수준이다. 예약 없이 해당 시간 내에 민원실을 방문하면 된다.

구 관계자는 “편리하고 신속한 민원행정 서비스 제공에 더욱 매진할 것”이라고 밝혔다. 자세한 내용은 서대문구청 민원여권과로 문의하면 된다.



한편 구는 2023년부터 난청인 및 청각장애인과의 의사소통에 도움이 되도록 구청 민원여권과와 보건소 등에 문자통역시스템을 운영 중이다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 수요일 민원실 오전 8시~오후 8시 연장 운영
  • 주민등록·인감·가족관계·여권 업무 처리 가능
  • 예약 없이 방문 가능, 여권 접수는 오후 6시 이후
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