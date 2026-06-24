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국가유공자 초청 ‘보훈가족 한마당’ 여는 송파

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-06-24 00:37
입력 2026-06-24 00:37

26일 표창 수여·군악대 연주 행사

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서강석(가운데) 서울 송파구청장이 지난해 6월 12일 서울놀이마당에서 열린 ‘2025 송파구 보훈가족 한마당’에서 국가유공자와 악수하며 인사를 하고 있다. 송파구 제공
서강석(가운데) 서울 송파구청장이 지난해 6월 12일 서울놀이마당에서 열린 ‘2025 송파구 보훈가족 한마당’에서 국가유공자와 악수하며 인사를 하고 있다.
송파구 제공


서울 송파구는 26일 오전 10시 서울놀이마당에서 국가유공자와 보훈가족 1000여명이 참석하는 ‘2026 송파구 보훈가족 한마당’을 연다고 23일 밝혔다.

현재 송파구에는 서울 자치구 중 가장 많은 약 7800명의 국가보훈대상자가 거주 중이다. 올해﻿ 100세를 맞은 6·25 참전용사 박일씨는 “나라와 가족을 지키기 위해 참전했다”며 “전우들의 희생을 지켜보며 살아남아 국가에 헌신하겠다는 마음으로 버텨 왔다. 전쟁은 어떤 이유로도 다시 일어나선 안 된다”고 강조했다.

구는 이 행사에서 국가보훈 발전과 지역사회 보훈문화 확산에 기여한 유공자 20명에게 표창을 수여할 예정이다. 식전 공연에서는 제52보병사단 군악대가 ‘전우야 잘 자라’, ‘전선을 간다’ 등을 연주한다. 건강 체험 부스와 전쟁 음식 체험도 부대행사로 운영된다.

앞서 구는 국가보훈대상자에게 지급하는 보훈예우수당을 월 5만원에서 10만원으로 인상하고 6·25 참전유공자에게 연 30만원의 참전명예수당을 지급하고 있다. 서강석 구청장은 “﻿국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 예우를 강화하고 보훈가족의 복지 증진을 위해 더욱 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-06-24 20면
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