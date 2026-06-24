서울 강서구, ‘한의약 난임치료’ 보건복지부 장관상

나이 제한 폐지·원인 불병 외도 대상 포함

이미지 확대 강서구 ‘난임 치유 프로그램’ 서울 강서구 우장근린공원 힐링체험센터에서 ‘난임 치유 프로그램’이 진행 중인 모습.

강서구 제공

세줄 요약 강서형 한의약 난임치료, 복지부 장관상 수상

나이·원인 제한 완화, 지원 대상 대폭 확대

지정 한의원 28곳으로 늘려 접근성 강화

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서울 강서구의 ‘강서형 한의약 난임치료 지원사업’이 보건복지부가 주관하는 ‘한의난임·한의약 건강돌봄 사업’ 공모전에서 우수 사례로 선정됐다고 24일 밝혔다. 강서구는 서울시 25개 자치구 중 유일하게 보건복지부 장관상을 수상했다.이번 공모에서는 문제 해결의 혁신성, 현장 체감도, 민관협력, 제도적 확산 가능성 등을 종합적으로 평가했다고 구는 전했다.기존 서울시 한의약 난임 지원은 나이 제한이 있고 원인불명의 난임만 지원해 복합 요인을 가진 난임 부부 등은 혜택을 받기 어려웠다.이에 구는 강서구한의사회와 손잡고 기준을 대폭 완화했다. 기존 45세 이하에서 나이 기준을 없앴고, 원인불명 외 난임까지 진단 대상을 넓혔다.주민들의 접근성과 선택권도 대폭 확대했다. 강서구 내 지정 한의원을 기존 11곳에서 28곳으로 두배 이상 늘렸다. 양방(의과) 난임 시술과 한방 치료를 순차적으로 병행할 수 있도록 했다.그 결과 2025년 기준 치료 과정을 마친 경우 임신 성공률은 33.3%로 집계됐다.아울러 구는 난임 부부의 정서적 안정을 돕기 위한 ‘난임 치유 숲 프로그램’ 등 심리 지원망도 구축했다.진교훈 구청장은 “앞으로도 아이를 원하는 구민들이 안심하고 아이를 맞이할 수 있도록, 효과 있는 저출생 극복 정책을 지속해서 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자