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우리 동네 촘촘한 자살예방망…강북구, ‘생명존중안심마을’ 조성

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-06-24 16:28
입력 2026-06-24 16:28

총 67개 기관 참여 중

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서울 번동에 있는 강북구청 임시청사. 강북구 제공
서울 번동에 있는 강북구청 임시청사.
강북구 제공


서울 강북구가 지역사회 중심의 자살예방 안전망을 구축하기 위해 생명존중안심마을을 조성해 생명존중 문화 확산과 자살예방 환경 조성에 힘쓰고 있다고 24일 밝혔다.

생명존중안심마을은 보건의료, 교육, 복지, 지역사회, 공공기관 등 다양한 분야의 기관이 협력해 자살예방을 위한 5대 전략을 동 단위로 추진하는 지역사회 기반 자살예방 사업이다. 보건복지부와 한국생명존중희망재단이 함께 운영한다. 구의 자원을 활용해 자살 고위험군을 조기에 발견하고 적절한 지원 체계로 연계해 주민의 생명과 안전을 보호하는 역할을 한다.

현재 구 생명존중안심마을에는 보건의료 분야 17곳, 교육 분야 15곳, 복지 분야 7곳, 지역사회 분야 16곳, 공공기관 분야 12곳 등 총 67개 기관이 참여하고 있다. 참여 기관은 생명지킴이 양성 교육, 자살예방 교육, 자살 고위험군 발굴 및 연계, 자살예방 캠페인 등 활동으로 주민 생활권 중심의 촘촘한 자살예방 안전망 구축에 힘을 보태고 있다.

구는 생명존중안심마을 참여 기관을 계속 확대하고 생명지킴이 교육과 자살예방 캠페인, 고위험군 발굴·연계 활동을 강화해 주민 누구나 필요할 때 도움을 받을 수 있는 생명존중 문화를 조성해 나간다. 이순희 강북구청장은 “앞으로도 민관 협력을 바탕으로 생명존중 문화가 지역사회 전반에 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

송현주 기자
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