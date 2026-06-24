노원구 마음건강지원센터 ‘마음잇다’…촘촘한 협력체계

지난 12일 개소식…7월부터 본격 운영

지역 심리지원 자원 연계 거점

이미지 확대 서울 노원구 마음건강지원센터 ‘마음잇다’.

노원구 제공

세줄 요약 마음건강지원센터 ‘마음잇다’ 다음달 본격 운영

초기 상담·심리검사·교육·회복 프로그램 제공

생애주기별 기관 연계로 공공 심리지원 강화

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서울 노원구가 심리적 위기를 조기에 발견하고 필요한 지원을 연계하는 마음건강지원센터 ‘마음잇다’를 다음달부터 본격 운영한다.‘마음잇다’의 명칭은 사람과 사람, 마음과 지역사회를 잇겠다는 의지를 담았다. 센터는 공릉동 도깨비시장 인근에 조성됐다. 센터장과 상담 전문인력 등 4명이 상주한다.센터에서는 초기 상담을 접수받고 심리검사와 평가를 진행한다. 마음 건강 교육, 일상 회복 프로그램도 제공한다. 일일히 개별 기관에 들리지 않아도 센터에서 전문기관 서비스를 연계받을 수 있다. 센터 관계자는 “최근 마음건강의 문제가 사회적 과제로 대두되면서, 지자체의 역할에 대한 요구도 높아지고 있다”고 설명했다.노원구는 정신건강복지센터, 청소년상담복지센터, 청소년성상담센터, 어르신상담센터에 이어 서울시 자치구 최초의 청년심리상담센터까지 다양한 상담 인프라를 확충해 왔다.구는 앞으로 센터의 지역 협력 기반을 넓혀 청소년, 청년, 어르신 등 생애주기별 상담·지원기관은 물론 정신건강, 중독, 치매 등 전문기관과의 연계 체계를 강화한다는 방침이다. 이를 통해 ‘노원형 공공 심리지원 모델’을 만들 계획이다.오승록 구청장은 “지역이 갖춘 다양한 마음건강 인프라에 그치지 않고, 구민 입장에서 더 필요한 서비스를 심화시키기 위해 한 단계 발전한 모델을 구상했다“며 “심리적 어려움에 처한 구민이 센터를 통해 더 가까이, 더 필요한 도움을 받을 수 있기 바란다“고 말했다.서유미 기자