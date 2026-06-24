구로구, 7월 1일 구로사랑상품권 80억원 규모 발행…할인율 최대 10%

하절기 발행규모 30억원에서 80억원으로서울 구로구가 지역 소비 촉진을 위해 다음달 1일 오후 2시 구로사랑상품권을 80억원 규모로 발행한다고 24일 밝혔다.
구로구 관계자는 “하절기 발행규모를 당초 30억원에서 80억원으로 확대했다”고 설명했다. 구로사랑상품권은 서울페이+ 앱에서 구매할 수 있다. 1인당 월 구매한도는 50만원, 보유한도는 150만원이다.
할인율은 최대 10%다. 구매 시 5%가 먼저 할인되고, 결제금액의 일부는 5% 페이백 혜택으로 제공된다. 페이백은 전월 결제자를 대상으로 익월 페이백 전용 상품권으로 지급된다. 예산 한도 내에서 선착순이다.
상품권은 구로구 내 서울페이 가맹점 2만 1000여곳에서 사용할 수 있다. 대형마트, 백화점, 유흥업소에서는 제한된다.
또 배달전용 ‘땡겨요 상품권’도 같은 날 오전 10시부터 구매할 수 있다.
구로구는 지난해부터 골목 상권 활성화를 위해 구로사랑상품권을 확대발행하고 있다. 장인홍 구로구청장은 “구민의 장바구니 부담을 덜고 지역 소상공인에게도 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역경제에 실질적인 보탬이 되는 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
서유미 기자
세줄 요약
- 구로구, 7월 1일 상품권 80억원 발행
- 할인율 최대 10%, 서울페이+ 구매 가능
- 2만1000여 가맹점 사용, 대형점 제외
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