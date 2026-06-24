“더 큰 중구”… 주민과 함께 여는 민선 9기 출범식

새달 1일 충무아트센터서 개최

김길성 구청장, 미래 비전 선포

이미지 확대 김길성 서울 중구청장

2026-06-25 20면

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서울 중구는 민선 9기가 출범하는 7월 1일 충무아트센터에서 ‘함께 여는 민선 9기 출범식’을 연다고 24일 밝혔다. 중구 관계자는 “출범식의 주인공은 주민들”이라며 “‘더 큰 중구’를 향한 미래 비전이 선포될 것”이라고 설명했다.구는 주민 누구나 동참할 수 있도록 사전 신청을 받아 100여명을 초청했다. 중구 기관장과 직능단체를 비롯해 각계각층 1000여명이 참석할 예정이다. 축하 메시지 영상에 이어 소리꾼의 재담(才談)과 뱃노래 합주 축하 공연 등이 펼쳐진다.재선에 성공한 김길성 구청장은 출범식에서 어린이, 학부모, 청년, 어르신 등 다양한 세대의 소망을 담아 4년간 중구의 나아갈 방향을 제시할 계획이다. 그는 ‘더 큰 중구’로 도약을 약속하고 ▲미래를 그리는 중구 ▲청년이 꿈꾸는 중구 ▲교육이 든든한 중구 ▲노후가 편안한 중구 ▲품격이 가득한 중구 등 5대 분야 청사진을 제시한다. 이어 주민대표와 함께하는 비전 선포 퍼포먼스를 진행한다.김 구청장은 “민선 9기 출범식은 지난 4년간의 성과를 바탕으로 더 큰 중구로 도약하는 새로운 출발점”이라며 응원과 관심을 당부했다.김주연 기자