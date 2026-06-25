종로구 여름 맞이 어린이 위한 ‘물놀이장’ 열었다

연지물놀이터 개장…숭인공원 외 3곳은 다음달부터

이미지 확대 종로구 연지물놀이터 서울 종로구 연지물놀이터에서 지난해 어린이들이 물놀이를 하는 모습.

종로구 제공

서울 종로구는 온 가족의 시원한 여름나기를 지원하기 위해 도심 속 공원 물놀이장 4곳을 무료로 운영한다고 25일 밝혔다.

구에 따르면 지난 6일 개장한 연지물놀이터는 8월 30일까지 운영된다. 연지물놀이터는 슬라이드 2개, 워터터널, 바닥분수 등을 갖췄다. 이번 달은 주말에만 열고, 다음 달부터 매일 개방한다.

숭인공원·산마루놀이터·상상굴뚝놀이터 3곳의 임시 물놀이장은 다음 달 11일부터 8월 16일까지 문을 연다. 다음 달 22일까지 주말에 열고, 이후 8월 16일까지는 매일 운영한다.

구는 다음 달 1일부터 8월 28일까지 연지물놀이터에서 어린이 맞춤형 환경교육 ‘도전! 물방울의 위대한 모험’도 진행한다. 월요일과 공휴일을 제외한 매일 오전 10시부터 낮 12시까지 무료로 열린다.

정문헌 구청장은

“

도심에서 어린이들이 즐겁게 뛰어놀 수 있도록 물놀이장에서 맞춤형 프로그램을 운영하겠다

”

고 밝혔다.

세줄 요약 도심 공원 물놀이장 4곳 무료 운영

연지물놀이터 8월 30일까지 개장

어린이 체험교육·셔틀버스 병행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이용 대상은 초등학생 이하 어린이다. 7세 이하는 반드시 보호자를 동반해야 한다.물 절약 습관을 기를 수 있는 놀이형 체험 프로그램으로, 숲해설가·유아숲지도사가 물총놀이와 부채 만들기를 지도한다. 구는 45인승 버스 2대로 ‘찾아가는 어린이집 셔틀버스’도 운행한다.김주연 기자