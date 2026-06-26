“등산객 입맛 잡는다”…관악산, ‘관악산 대표 메뉴’ 개발 돕는다

점포 6곳 모집…개발 후 품평회·마케팅 등

이미지 확대 관악산 대표 메뉴 개발 지원 사업 모집 서울 관악구 ‘관악산 대표 메뉴 개발 지원 사업 모집’ 포스터.

관악구 제공

세줄 요약 관악구, 관악산 대표메뉴 개발 지원 사업 추진

관악구 소재 소상공인 점포 6곳 모집, 11월까지 지원

전문가 컨설팅·시식 품평회·홍보 지원 계획

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서울 관악구는 ‘관악산 대표메뉴 개발 지원 사업’에 참여할 점포 6곳을 모집한다고 26일 밝혔다.구는 지난 3월 ‘관악산 방문객 유입에 따른 상권 활성화 태스크포스(TF)’를 통해 관련 인프라와 콘텐츠 조성에 힘써왔다. 이어 방문객의 입맛을 사로잡을 ‘관악형 먹거리’ 강화에 나섰다.이번 사업은 외식 전문가의 컨설팅을 통해 가게가 기존에 갖고 있는 경쟁력 있는 메뉴를 개선하는 방식으로 추진된다.가게별 메뉴에 관악산의 특성을 담은 스토리텔링을 더한 새로운 미식 경험을 제안함으로써 주민과 등산객의 흥미를 유도하고 구매를 끌어내는 전략이다.구는 대표메뉴가 출시되기 전에 길거리 시식 품평회 등을 통해 메뉴 완성도를 높이고, 대표메뉴로 확정된 뒤에는 온오프라인 홍보를 무료로 지원할 계획이다. 선정된 가게는 오는 11월까지 지원한다.관악구에 사업장을 둔 소상공인이라면 누구나 포스터의 QR코드를 스캔하고 지원할 수 있다. 신청 기간은 다음달 6일 오후 6시까지다. 선정된 가게는 다음달 13일 발표된다.박준희 구청장은 “‘럭키 관악산’의 에너지와 특색 있는 대표메뉴를 맛보며 건강과 휴식, 미식을 한 번에 챙길 수 있는 특별한 관광 콘텐츠가 될 것으로 기대한다”고 말했다.김주연 기자