서대문구, 2027학년도 대입 수시 전략 설명회·상담

다음 달 11일 수시 합격 전략 설명회

학생부·모의고사 분석 지원 전략 설계

이미지 확대 서울 서대문구 제공

세줄 요약 서대문구, 2027학년도 대입 수시 설명회 개최

배영준 보성고 교사 강연, 전형 변화 안내

학생부·모의고사 기반 맞춤형 진학 상담 운영

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서울 서대문구가 대학 입시를 앞둔 수험생과 학부모를 대상으로 다음 달 11일 구청 대강당에서 ‘2027학년도 대입 수시 합격 전략 설명회’를 연다.26일 서대문구에 따르면, 공교육 진로·진학 전문가인 배영준 보성고 교사가 강연을 맡는다. 전체 정원은 300명이다. 1부에서는 2027학년도 수시전형의 주요 변화와 대비 방안을, 2부에서는 수험생별 맞춤형 지원 전략을 소개한다.설명회와 함께 맞춤형 진학 상담도 운영한다. 입시 전문가와 상담을 통해 학생부와 모의고사 성적을 종합 분석하고 지원 가능 대학을 추려볼 수 있다.서대문구 관계자는 “수시전형은 정확한 입시 정보와 체계적인 지원 전략이 합격의 핵심”이라며 “수험생과 학부모의 합리적인 진학 설계에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.설명회는 서대문구청 홈페이지 공지사항에서, 집중 상담은 서대문 진로진학지원센터 홈페이지에서 무료로 신청할 수 있다.2023년 문을 연 서대문 진로진학지원센터는 일대일 맞춤형 컨설팅과 찾아가는 설명회 등을 운영하고 있다.서유미 기자