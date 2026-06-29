구로구, 민선9기 구청장 취임식 ‘구민과 함께’

구민 대표 9명 ‘구민 임명장’ 전달…주민화합 퍼포먼스

이미지 확대 서울 구로구청 전경.



구로구 제공

세줄 요약 민선9기 구청장 취임식, 구민과 함께 개방형 진행

9개 분야 구민 대표, 구청장에 ‘구민 임명장’ 전달

유튜브 생중계 관람 공간과 화합 퍼포먼스 마련

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서울 구로구가 다음달 1일 구로구민회관 대강당에서 민선 제9기 구로구청장 취임식을 연다고 29일 밝혔다. 구민 화합의 의미를 살려 누구나 참여할 수 있는 개방형 행사로 진행한다.구로구 관계자는 “민선 9기 구정의 새로운 출발을 구민과 함께 다짐하는 자리”라며 “누구나 자유롭게 참석할 수 있는 개방형 행사로 운영할 계회”이라고 설명했다.취임식에서는 구민 대표가 직접 참여하는 프로그램이 마련된다. 어린이·청소년, 청년, 노동자, 소상공인, 여성, 자원봉사자, 장애인, 다문화가족, 어르신 등 9개 분야 구민 대표가 당부를 담은 ‘구민 임명장’을 구청장에게 전달한다.구민 임명장에는 ▲아이들이 안전하게 성장하는 구로 ▲청년이 도전하고 희망을 품을 수 있는 구로 ▲일하는 사람이 존중받는 구로 ▲골목상권에 힘이 되는 구로 ▲누구도 소외되지 않는 포용의 구로 등 구민의 기대가 담긴다. 구민 대표 9명과 구청장이 함께하는 주민화합 퍼포먼스도 이어진다.누구나 취임식에 참여할 수 있도록 구로구민회관 1층 갤러리 구루지, 구로근린공원 야외무대에 유튜브 생중계 관람 공간을 운영한다.장인홍 구로구청장은 “취임식의 주인공은 구청장이 아니라 구로의 미래를 함께 만들어갈 구민”이라며 “구민께서 맡겨주신 책임을 무겁게 새기고, 구민의 삶에 힘이 되는 구로를 만들어가겠다”고 말했다.서유미 기자