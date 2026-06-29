사람과 가치 잇는다…은평구, 사회적경제 주간 행사 개최

7월 3일 구청 은평홀서 개최

이미지 확대 2026년 은평구 사회적경제 주간 행사 홍보물.

은평구 제공

세줄 요약 사회적경제 주간 행사 개최, 판로 확대 추진

가치소비마켓·체험·경품 이벤트 운영

유공자 표창, 통합돌봄단 발족, 특별강연

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서울 은평구는 오는 7월 3일 사회적가치 확산과 사회적경제기업 판로 확대를 위한 ‘은평구 사회적경제 주간 행사’를 개최한다고 29일 밝혔다.‘더 가깝게, 사람을 잇는 사회적경제, 마을이 돌보는 은평’을 슬로건으로 하는 행사는 사회적경제기업 참여 프로그램, 기념식, 특별강연 등으로 구성된다. 행사는 구청 5층 은평홀에서 낮 12시부터 시작되며 사회적경제기업 21곳이 참여하는 ‘가치소비마켓’이 운영된다. 여러 사회적경제기업 제품 전시·판매와 체험 행사가 진행되며 방문객을 대상으로 참여형 ‘가치룰렛’ 경품 이벤트가 열린다.기념식은 행사 당일 오후 2시부터 열린다. 사회적경제 활성화 유공자 표창 수여식과 ‘사회적경제 통합돌봄단’ 발족식이 진행되며 ‘서로 돌보고 함께 건강해지는 은평’을 주제로 지역 기반 돌봄 및 건강한 공동체 구축 방향에 대한 특별강연이 이어진다. 강연은 살림의료복지사회적협동조합의 유여원 전무이사와 추혜인 의사가 진행한다.구는 오는 7월 3일까지 사회적경제기업 매장을 대상으로 ‘우리동네 사회적경제 투어’ 참여 행사를 연계해 운영한다. 사회적경제기업 방문 인증을 하면 추첨을 통해 경품을 지급한다. 매일 5명을 추첨해 선정된 당첨자에게는 7월 3일 주간 행사 현장에서 경품을 지급한다.김미경 은평구청장은 “행사를 통해 사회적경제에 대한 주민의 이해를 높이고 사회적가치 확산에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.송현주 기자