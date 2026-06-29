식품 안전 지키는 강서구, 유통 식품 250건 검사 결과 공개한다

시기별·테마별 맞춤형 검사

이미지 확대 진교훈 서울 강서구청장 진교훈 서울 강서구청장

세줄 요약 연말까지 유통식품 250건 수거·검사 추진

시기별 성수식품 집중 점검과 온라인 검사 병행

검사 과정 공개, 부적합 제품 신속 행정조치

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 먹거리 안전을 지키기 위해 연말까지 유통식품에 대한 250건의 수거·검사를 진행한다고 29일 밝혔다.구는 구민들이 안심하고 먹거리를 소비할 수 있도록 시즌이나 테마에 맞춰 ‘유통식품 수거·검사 및 정보공개 사업’을 추진할 계획이다. 오프라인뿐만 아니라 온라인에서 유통되는 식품 안전성 검사는 연중 진행한다.앞서 지난 1월부터 3월까지는 신학기 대비 과자나 빵류 등 어린이 기호식품을 집중 수거했고, 지난 4월부터 이번달까지는 가정의 달을 맞아 건강기능식품을 수거했다. 7월부터 9월까지는 여름철 소비가 많은 식품이나 추석 성수식품을 집중 점검한다. 오는 10월부터 12월에는 김장철 대비 성수식품이나 연말연시 케이크 등에 대한 수거를 진행한다.구는 단순한 단속과 적발에 그치지 않고 검사 과정을 구 홈페이지에 공개할 계획이다. 사회적 관심이 높아진 식품군이나 부적합 우려가 제기된 제품을 중심으로 대응하고, 부적합 판정을 받은 제품에 대해서는 신속한 행정조치를 밟는다.아울러 구는 구민들이 식품 안전 정보를 보다 쉽게 접할 수 있도록 강서구보건소 홈페이지를 전면 개선했다.진교훈 구청장은 “먹거리는 구민의 건강과 직결되는 만큼 이번 사업을 통해 더욱 촘촘한 안전망을 만들겠다”며 “앞으로도 구민 누구나 안심하고 소비할 수 있도록 식품 위생 환경을 꼼꼼히 지켜 나가겠다”고 말했다.김주연 기자