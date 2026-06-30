금천구 ‘분리배출 능력고사’ 풀고 최대 3만원 받자

금천 거주·근무자 대상

필기·실기 ‘인증’ 시험

이미지 확대 금천구 ‘분리배출 능력고사’ 금천구 ‘분리배출 능력고사’ 포스터

금천구 제공

세줄 요약 주민 참여형 분리배출 능력고사 운영

QR 퀴즈와 실천 사진 인증 방식

회차별 최대 1만원, 총 3만원 지급

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서울 금천구는 주민 참여형 자원순환 인증 이벤트 ‘2026 금천 분리배출 능력고사’를 운영한다고 30일 밝혔다. 누구나 생활 속 분리배출 방법을 쉽고 재미있게 배우고 실천할 수 있도록 마련한 행사다.금천구 거주자·근무자를 대상으로 7·9·11월 총 3회에 걸쳐 초급, 중급, 고급 과정으로 진행된다.QR코드를 통해 회차별 분리배출 퀴즈 5문항을 푸는 ‘필기시험’과 폐비닐 분리배출, 다회용기 사용 등 자원순환 실천을 사진으로 인증하는 ‘실기시험’에 참여하면 된다. 필기시험은 3문항 이상 정답을 맞히면 합격이다.필기와 실기 합격자에게는 각각 5000원 상당의 모바일 기프티콘을 지급한다. 두 분야 모두 합격하면 회차별로 최대 1만원의 경품이 제공된다. 3회 모두 합격하면 최대 3만원을 받을 수 있다.구는 회차별 500명 이상씩 모두 1500여명의 주민 참여를 목표로 한다. 예산 소진 시까지 선착순으로 진행된다. 참여 결과는 회차가 끝난 뒤 열흘 이내에 금천구청 홈페이지로 공개하고 합격자에게는 개별 안내한다.유성훈 구청장은 “주민들이 올바른 분리배출 방법을 배우고 일상에서 지속적으로 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자