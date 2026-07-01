유찬종 종로구청장 취임…1호 결재는 ‘8000개 일자리’

민선 9기 첫날 ‘일자리·상권 상생 추진계획’

이미지 확대 유찬종 서울 종로구청장 ‘1호 결재’ 유찬종 서울 종로구청장이 취임 첫날인 1일 구청장 집무실에서 1호 결재로 ‘종로형 일자리·상권 상생 추진계획’을 결재하고 있다.

종로구 제공

세줄 요약 취임 첫날 1호 결재, 일자리 추진계획

630억원 투입, 올해 8000명 고용 목표

돌봄·관광·행정 등 6대 분야 확대

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서울 종로구는 유찬종 구청장이 민선 9기 첫날인 1일 ‘종로형 일자리·상권 상생 추진계획’을 제1호로 결재했다고 밝혔다.종로구는 “유 구청장이 핵심 공약인 일자리와 민생 활력에 시동을 걸 계획”이라며 “지속가능한 일자리 확대를 위해 ‘종로형 공공·민간 협력 일자리 프로젝트’에 집중한다”고 설명했다.구는 정부와 서울시, 구, 민간이 함께 재원 630억원을 마련해 올해 8000명을 고용하는 것이 목표다.이를 위해 일자리 6대 분야 추진계획을 마련했다.우선 ‘돌봄 서비스’의 경우 어르신·장애인·자활 등 취약계층을 위해 맞춤형 돌봄 수요와 인력을 지역에서 찾는다. 위기가구 발굴단과 아동·청소년 지역 돌봄 사업으로 복지 사각지대를 좁힌다.‘환경·안전 관리’ 분야에서는 역사·문화 자산을 지키는 지역 특화형 일자리를 확대하고, 무단투기 단속 인력 등을 채용할 계획이다. ‘공공시설 관리’는 공원·도서관·광장을 돌보는 생활밀착형 인력을 배치한다. ‘관광·문화’ 분야는 인사동·대학로·북촌·서촌의 관광자원과 손잡고 경쟁력을 키운다는 구상이다.‘공공행정’ 분야에서는 청년 행정체험단 등 체험형 일자리를 만든다. ‘지역 특화·민관 협력’ 분야의 경우 봉제·주얼리 기능 인력을 양성하고 지역 산업 경쟁력을 높인다.민관 협력 일자리도 넓힌다. 취약계층을 새로 채용한 사회적기업에는 1인당 월 50만∼90만원의 인건비를 지원한다.아울러 이날부터 구청 홈페이지에 ‘일자리 플랫폼’ 코너를 운영한다. 유관기관과 외부 플랫폼의 공공·민간 채용 정보에 더해 취업 교육 등 다양한 일자리 정보를 한곳에서 확인할 수 있다.유 구청장은 이날 오전 국립서울현충원을 참배한다. 이어 취임식은 오후 2시 30분 종로구민회관에서 열린다.그는 “주민 뜻대로, 구민을 이롭게, 종로를 새롭게 만들겠다는 약속을 지키겠다”며 “일자리 창출을 비롯해 공약을 차근차근 현실화하고, 주민의 목소리를 듣고 일하겠다”고 강조했다.김주연 기자