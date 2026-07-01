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서준오 구청장, 첫날부터 노원 정비사업 시동걸었다

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-07-01 18:38
입력 2026-07-01 18:38

백사마을 재개발 사업현장 방문
재건축·재개발 신속 추진 TF 구성

서준오 서울 노원구청장이 민선 9기 취임 첫날 백사마을 재개발 사업 현장을 찾는 등 ‘미래경제도시 노원’을 위한 현장 행보에 나섰다. 첫 결재로는 재건축·재개발 신속 추진 태스크포스(TF)를 구성했다.

서 구청장은 1일 첫 공식 일정으로 ‘서울의 마지막 달동네’로 불렸던 백사마을 재개발 사업 현장을 방문해 주민과 대화했다. 그는 “재건축·재개발은 행정의 속도가 곧 주민 삶의 변화로 이어지는 사업”이라며 “주민들이 변화를 체감할 수 있도록 사업 추진에 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 재개발 사업이 진행 중인 백사마을은 노원의 대표 정비사업지 중 하나다.

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서준오 서울 노원구청장이 1일 백사마을 재개발 사업 현장에서 관계자의 보고를 받고 있다. 노원구 제공
서준오 서울 노원구청장이 1일 백사마을 재개발 사업 현장에서 관계자의 보고를 받고 있다.
노원구 제공


1호 결재에 따라 구성될 재건축·재개발 신속 추진 태스크포스(TF)는 오는 9월 정식 출범할 재건축·재개발 신속추진단을 준비하는 차원이다. TF는 사업장별 추진 현황과 애로 사항을 점검하고 인허가 절차 지원과 제도 개선 등을 총괄할 예정이다.

서 구청장의 정비사업 관련 현장 행보는 정비사업 속도 개선을 위한 뚜렷한 의지로 보인다. 노원구는 서울 자치구 중 노후 공동주택 비율이 가장 높다. 서 구청장은 서울시의원 시기 주택공간위원회에서 활동하면서 강북지역 사업성 제고를 위한 사업성 보정계수제도 개선을 이끌어낸 바 있다. 앞서 민선 9기 출범을 앞두고는 ‘노원3.0 미래노원 준비위원회’를 통해 정비사업, 서울디지털바이오시티 등 미래 성장 기반 마련에 행정력을 집중한다는 구상을 마련했다.


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그는 앞으로 광운대역세권개발사업 등 주요 현장을 방문할 예정이다. 서 구청장은 “1호 결재는 노원의 도시 혁신을 더 이상 미룰 수 없다는 의지를 담았다”며 “주민들이 변화를 체감할 수 있도록 재건축 재개발에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 백사마을 재개발 현장 첫 방문
  • 재건축·재개발 신속 추진 TF 구성
  • 주민 체감형 정비사업 속도전 선언
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