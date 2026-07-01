김경호 광진구청장, 민선 9기 1호 결재로 ‘명품단지 조성 계획’

세줄 요약 민선 9기 첫 결재, 주거정비사업 추진계획 서명

정비사업 아카데미 확대, 상담센터 상시 운영

전담 조직 강화와 공정관리 체계 구축

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 1일 집무실에서 민선 9기 1호 결재안에 서명하고 있다.

광진구 제공

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김경호 서울 광진구청장이 1일 민선 9기 첫 번째 결재로 ‘속도감 있는 명품주거단지 완성을 위한 주거정비사업 추진계획’에 서명했다.1호 결재안은 주거정비사업을 신속하고 체계적으로 추진해 명품주거단지를 조성하고 ‘살기 편한 행복광진’ 실현을 위한 민선 9기 정책 방안을 담았다.광진구는 주민 참여와 전문성을 높이기 위해 정비사업 아카데미를 확대 운영하고, 전문가와 함께하는 구역별 특화 상담센터를 상시 운영한다.또 조직개편을 통해 정비사업 전담기능을 강화할 계획이다. 대규모 정비사업은 주거사업과가 전담하고, 모아타운과 소규모 정비사업은 신설 예정인 모아주택과가 전담한다. 아울러 서울시 표준처리기한제를 활용한 철저한 공정관리 체계를 구축하고, 정비사업 현안점검 회의를 정례화한다.특히 갈등과 지연이 발생하는 사업장에 대해서는 집중관리 체계를 가동한다. 구청장이 직접 현장을 찾아 주민들과 소통하는 간담회를 열고 추진주체와의 소통포럼을 운영할 예정이다.구는 추진계획을 통해 2030년까지 23개 사업장, 약 1만 9000가구 착공과 11개 사업장, 약 3000가구 준공을 목표로 하고 있다.김 구청장은 이날 취임사에서 민선 9기 비전인 ‘살기 편한 행복광진’을 선포하고, 좋은 일자리와 살기 좋은 집, 문화와 휴식이 조화를 이루는 직(職)·주(住)·락(樂) 도시를 실현하겠다는 비전을 제시했다.그는 “민선 9기는 새로운 출발인 동시에 광진의 변화를 완성하는 시간”이라며 “초심을 잃지 않고 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 보답하며 구민 모두가 행복을 체감하는 ‘살기 편한 행복광진’을 완성하겠다”고 말했다.서유미 기자