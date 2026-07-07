서울식물원·한강 변 달린다…강서구 ‘제4회 허준런’ 참가자 모집

10월 10일 개최…10·5·3㎞ 코스

이미지 확대 강서구 ‘허준런’ 진교훈(앞줄 가운데) 서울 강서구청장이 지난해 열린 ‘제3회 허준런’에서 출발 전 브이자를 들고 기념사진을 찍고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 10월 10일 제4회 허준런 참가자 모집

서울식물원·한강변 달리는 3개 코스 운영

완주 메달·간식 제공, 허준 축제 연계

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서울 강서구는 오는 10월 10일에 열리는 ‘제4회 강서 허준런(RUN)’의 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.허준런은 2023년부터 매년 2000명 이상이 참가하는 강서구 대표 체육 행사다. 올해 4회째인 이번 대회에서는 서울식물원과 한강변의 아름다운 풍경을 만끽할 수 있다.대회는 10㎞부터 가볍게 뛰기 좋은 5㎞, 온 가족이 추억을 쌓을 수 있는 3㎞ 패밀리런 코스까지 총 3가지 코스로 진행된다.참가 혜택도 풍성하다. 기념 티셔츠를 비롯해 완주 메달, 다양한 간식 등이 제공된다. 특히 대회 종료 후에‘허준 축제’도 이어진다.참가 신청은 허준런 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 신청 인원이 많은 경우 조기 마감될 수 있다.참가비는 10㎞ 코스 5만원, 5㎞ 코스 4만 5000원, 3㎞ 패밀리런 코스는 3만원이다.진교훈 구청장은 “참여자의 안전을 최우선으로 두고 대회를 준비하고 있다”며 “이번 허준런이 단순한 마라톤 대회를 넘어 가족, 연인, 친구들과 함께 행복한 추억을 만들어가는 달리기 축제가 되기를 기대한다”고 밝혔다.김주연 기자