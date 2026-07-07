관악구, 읽고 쓰고 걸으며 만나는 ‘생태 동시’ 교실

정란희·서서희 작가와 북토크, 관악산 탐조 프로그램

이미지 확대 관악구, 생태인문학 강좌 ‘생태 동시 교실’ 관악구, 생태인문학 강좌 ‘생태 동시 교실’ 포스터

세줄 요약 동시·동요로 생태 의미 탐구하는 강좌 개설

정란희·서서희 작가 참여, 북토크와 탐조 진행

관악구민 40명 선착순 모집, 수강료 무료

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서울 관악구는 작가와 함께 동시를 통해 생태의 의미를 탐구하는 강좌 ‘저 새는 무슨 말을 할까? 생태 동시 교실’을 연다고 7일 밝혔다.이번 강좌는 동시와 동요에 담긴 자연의 의미를 살펴보고, 동시 쓰기와 탐조 활동을 통해 생태 감수성을 높이는 체험형 인문학 프로그램이다.구는 2015년 평화인권문학상을 수상한 아동문학가 정란희 작가를 강사로 초빙했다. 수강생들은 우리 동시와 동요를 함께 감상하고, 직접 생태 동시를 써보게 된다.또한 동시집 ‘저 새는 무슨 말을 할까?’의 저자 서서희 작가와의 북토크와 관악산 탐조 활동도 진행될 예정이다.강의는 오는 21일부터 9월 15일까지 총 5차례에 걸쳐 관악구 평생학습관과 관악산 등산로 일대에서 진행된다.구는 관악구민 40명을 관악구 홈페이지에서 선착순으로 모집하며 결원이 있을 경우 타 자치구 주민도 신청 가능하다. 수강료는 무료다.박준희 구청장은 “이번 강좌가 문학을 통해 자연과 생명의 가치를 다시 생각하고, 일상 속에서 생태 감수성을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자