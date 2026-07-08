유동균과 함께 ‘다시 뛰는 마포’

재개발·재건축 신속추진 TF

새터산에 문화체육센터 건립

AI 비서 ‘마포브레인’도 도입

이미지 확대 유동균 마포구청장이 지난 6일 구청에서 열린 민선 9기 비전설명회에서 앞으로 4년 동안의 구정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 마포구 제공

세줄 요약 민선 9기 비전 발표, 다시 뛰는 마포 제시

재개발·재건축 신속 추진 TF 구성 계획 처리

AI 행정비서·복지 정착 등 생활 변화 강조

2026-07-08 20면

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“뛰고 또 뛰어 더 큰 발전과 확실한 성과를 거두겠습니다.”유동균 서울 마포구청장은 지난 6일 구청에서 ‘민선 9기 마포구 비전 기자설명회’를 열고 앞으로의 구정 운영 방향을 이같이 설명했다. 유 구청장은 “구민 일상에 실질적인 변화를 만드는 정책을 중심으로 구정을 펼치겠다”면서 “마포는 경의선 숲길, 와우산, 성미산을 품고 있으며 홍대와 상암DMC를 바탕으로 미래 산업의 중심지로 성장해 왔다. 여기에 만족하지 않고 변화의 기회로 삼아 구민 삶 속에서 ‘다시 뛰는 마포, 함께하는 미래’를 만들겠다”고 강조했다.그는 민선 9기의 핵심 사업으로 ‘재개발·재건축 신속 추진’을 꼽았다. 1호 결재로 ‘재개발·재건축 신속 추진 전담반(TF) 구성 계획’을 처리한 유 구청장은 “구민이 먼저 체감하는 변화는 생활환경 개선”이라면서 “분야별 전문가를 배치해 재개발·재건축 현장의 막힌 부분을 풀고 정비사업의 속도를 높이겠다”고 밝혔다. 이어 새터산에 국제 규격 수영장을 포함한 복합문화체육센터를 건립하고 소규모 파크골프장을 조성하는 등 생활밀착형 체육시설을 확대한다.인공지능(AI) 시대를 맞아 행정 혁신도 추진한다. 그는 “민원 안내와 행정 절차, 반복되는 문의에 신속하게 답하는 AI 행정비서 ‘마포 브레인’을 도입하고, AI 폐쇄회로(CC)TV 설치도 늘린다”고 밝혔다. 또한 전임자 정책도 효과적이라면 유지하겠다고 밝혔다. 유 구청장은 “효도밥상의 예산 구조를 안정적으로 개편해 ‘어르신밥상’이란 제도로 정착시켜 나가겠다”고 설명했다. 이어 “태어나는 순간부터 아이를 키우는 과정, 노후까지 함께하는 생애주기형 복지를 만들어가겠다”고도 전했다.한편 마포구는 7일 오후 구청장 취임식을 개최했다. 구 관계자는 “취임식보다 일이 더 중요하다는 구청장 지시에 따라 늦어진 것”이라고 설명했다. 취임식에는 정청래(마포구을) 전 더불어민주당 대표를 비롯한 내빈들이 참석했다.김동현 기자