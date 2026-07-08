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안전하면 중구, 중구하면 안전…전국 최초 실내 인파사고 매뉴얼 구축

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-07-08 16:04
입력 2026-07-08 16:04

중구 대규모점포 83% 자체 대응 매뉴얼 마련

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서울 중구 안전관리 실무자들이 지난 1일 롯데백화점 본점 방재실에 모여 전날 백화점에서 진행된 실내 인파 대응 모의훈련 결과에 대해 회의하고 있다. 중구 제공
서울 중구 안전관리 실무자들이 지난 1일 롯데백화점 본점 방재실에 모여 전날 백화점에서 진행된 실내 인파 대응 모의훈련 결과에 대해 회의하고 있다.
중구 제공


서울 중구가 지난 3월 전국 최초로 제작한 ‘대규모 점포 실내 다중운집인파사고 안전관리 가이드라인 및 위기상황 매뉴얼’이 현장에서 효과를 발휘하고 있다고 8일 밝혔다. 이후 구에 있는 대규모 점포의 83%가 자체 대응 매뉴얼을 마련했다.

중구는 초대형 점포가 가장 많고 서울역, 명동, 을지로 등 주요 관광지와 업무지구가 있어 유동 인구도 많다. 지난해 10월 대규모 점포의 매뉴얼 작성이 의무화된 이후 현장에서 활용할 수 있는 지침을 제작해 현장에 배포했다.

점포별 맞춤 컨설팅도 지원했다. 그 결과 3개월 만에 대규모 점포 53곳 가운데 44곳(83%)이 자체 대응 지침을 세웠다. 구는 점포별 구조와 특성에 따라 발생할 수 있는 다양한 인파 밀집 사례를 반영해 전문가들과 지침을 고도화할 계획이다. 지난달에는 한 백화점 본점의 실내 인파 대응 모의훈련을 참관하고 현장 직원들의 의견을 모았다.

김길성 중구청장은 “주민은 물론 관광객과 시민 모두가 안심하고 머물 수 있는 안전한 중구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

송현주 기자
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