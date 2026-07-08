서울 강서구, 희망온돌 성금으로 초복 맞이 삼계탕 나눔

세줄 요약 역대 최대 희망온돌 성금 모금

초복 맞이 어르신 보양식 나눔

동별 맞춤형 건강 꾸러미 지원

이미지 확대 강서구 ‘여름 든든 밥상 나눔’ 서울 강서구 등촌2주민센터에 지난달 29일 ‘여름 든든 밥상 나눔’ 행사 지원 물품이 준비돼 있다.

강서구 제공

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서울 강서구가 역대 최대 모금액을 기록한 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금’으로 취약계층 어르신들의 건강한 여름나기를 지원한다고 8일 밝혔다.우선 화곡8동 희망드림단은 초복인 오는 15일 취약계층 어르신 100명을 대상으로 삼계탕 등 보양식과 여름철 후원 물품을 전달하는 ‘건강 꾸러미 나눔 행사’를 열 예정이다. 이 행사는 따뜻한 겨울나기 성금과 화곡8동 까치산 탑본의원 후원 등으로 마련한 350만원으로 준비했다. 건강 꾸러미에는 기력 회복을 위한 삼계탕, 전복죽 등 간편 보양식과 여름용 이불이 담겼다.또한 등촌2동은 독거어르신 60명을 대상으로 한방갈비탕, 전복삼계탕, 소불고기 등 여름철 영양식을 제공하는 ‘여름 든든 밥상 나눔’ 사업을 진행한다. 우장산동은 독거어르신이나 저소득 중장년 1인 가구 등 55가구에 삼계탕과 과일, 겉절이 등을 제공할 계획이다.앞서 구가 지난해 11월부터 3개월간 진행한 따뜻한 겨울나기 사업에서 서울 자치구 역대 최대인 80억 6000만원을 모금했다. 모인 성품은 겨울철에 배분한 뒤 성금은 복지가 필요한 곳에 쓰이고 있다.진교훈 구청장은 “주민들의 따뜻한 후원이 어르신들이 무더위를 이겨내시는 데 큰 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 촘촘한 돌봄체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자