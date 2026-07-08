이수희 강동구청장, 민선 9기 정비사업 신호탄 쐈다

3일 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF)’

이미지 확대 이수희(오른쪽) 강동구청장이 지난 3일 구청에서 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF) 회의’를 진행하고 있다.

강동구 제공

세줄 요약 민선 9기 정비사업 협의체 TF 첫 회의 개최

12개 단지 참석, 현안·쟁점·행정지원 논의

재건축·재개발·모아타운 확대 지원 예고

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서울 강동구는 지난 3일 구청에서 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 단지별 현안 공유와 해결 방안 모색에 나서 민선 9기 정비사업의 첫발을 내디뎠다고 8일 밝혔다.지난해부터 개최된 협의체TF 회의는 민선 9기 시작과 함께 첫 번째 회의를 개최했다. 구는 그동안 4개 단지가 정비구역으로 지정됐고 4개 단지에서는 추진위원회가 구성되는 성과를 냈다고 설명했다. 이날 회의에서는 서울시 도시계획위원회와 신속통합기획 심의 결과 등을 공유했다.구는 회의에서 개정된 시 허용 용적률 인센티브 지침, 온라인 총회 운영, 시공자 선정 유의 사항 등 최근 정비사업 현장에서 관심이 높은 내용도 다뤘다. 이어 시공자 선정 과정에서 추진 주체들이 어려워하는 절차와 쟁점에 대해 정비사업 아카데미 등 교육 기회를 마련해 실질적 지원을 이어간다.회의에는 구청 재건축재개발과 담당자와 명일동 일대 재건축 추진 주체인 삼익그린2차·삼익맨숀·고덕현대·명일신동아·명일한양·고덕주공9단지·명일우성·삼익파크·상일동 빌라단지·고덕삼환·삼익그린11차·명일삼환 등 12개 단지 조합장과 추진 주체 등이 참석했다.참석자들은 단지별 진행 상황과 주요 현안을 공유했다. 지구단위계획과 재건축 정비계획이 충돌하지 않도록 검토할 사항을 살피고 사업 추진 과정에서 예상되는 문제점과 행정 지원이 필요한 사항을 논의했다.구는 명일동 재건축 단지뿐 아니라 재개발과 모아타운 등 사업 방식에 맞춰 빠른 사업 추진을 위해 협의체TF 회의를 정례화할 계획이다. 개별 사안에 대해 자문이나 지원이 필요한 단지는 ‘재건축 정비사업 자문단’을 활용해 지원한다.이수희 강동구청장은 “협의체TF 회의를 재개발, 리모델링, 모아타운 등 다양한 정비사업으로 확대해 나가겠다”며 “공공이 민간의 발목을 잡는 일이 없도록 현장과 소통하고, 정비사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자