올해도 열리는 연대와 교류의 장…성북구, ‘협동조합 주간행사’

지난달 30일과 7월 4일 이틀간 운영

이미지 확대 이승로 성북구청장이 지난 4일 구청 바람마당에서 열린 ‘협동조합 쿱(COOP)페스타’에서 축사하고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 협동조합 주간행사 개최, 연대와 교류의 장 마련

포럼·교류회와 쿱페스타로 주민 참여 확대

체험 부스·원데이 클래스 운영, 호응 확인

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서울 성북구는 지난달 30일과 7월 4일 이틀간 성북구 협동조합 주간행사를 개최했다고 8일 밝혔다.구는 매년 7월 첫째 주 토요일인 ‘협동조합의 날’을 기념해 7월 첫째 주를 협동조합 주간으로 정하고 협동조합 간 연대와 교류의 자리를 마련해 주민에게 협동조합의 의미와 가치를 알릴 수 있는 다양한 프로그램을 선보인다.행사는 지난달 30일 구청 다목적홀에서 열린 ‘협동조합 포럼 및 교류회’로 막을 올렸다. 교류회에서는 10개 협동조합이 참여해 이야기를 나누는 시간을 가졌다. 협동조합 활성화에 이바지한 4개 단체와 유공 주민 2명에게는 표창도 수여됐다.지난 4일에는 구청 바람마당에서 ‘협동조합 쿱(COOP)페스타’가 펼쳐졌다. 행사는 축하공연을 시작으로 10개 협동조합이 부스를 운영해 홍보하는 자리가 됐다. 현장에서는 레모네이드 만들기(마을엄마협동조합), 모루꽃 만들기(알록달록협동조합), 원두 드립백 및 떡핫도그 만들기(성북모아협동조합) 등 풍성한 체험 행사와 원데이 클래스가 진행돼 주민들의 큰 호응을 얻었다.구는 2013년 협동조합 활성화 지원 조례를 제정한 이래 협동조합 마을학교, 협동조합 컨설팅 등 다양한 지원 사업을 이어오고 있다. 이승로 성북구청장은 “협동조합을 알리는 소통과 교류의 장을 마련하게 되어 기쁘다”며 “협동조합 활성화 움직임에 발맞추어 우리 구도 협동조합의 지속 가능한 성장과 사회적 가치 실현을 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자