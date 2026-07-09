안전하면 중구… 대형점포 83% 다중운집 인파사고 매뉴얼 구축

전국 첫 대규모점포 가이드라인

김길성 청장 “중구선 모두 안심”

2026-07-09 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 지난 3월 전국 최초로 제작한 ‘대규모 점포 실내 다중운집 인파사고 안전관리 가이드라인 및 위기상황 매뉴얼’이 현장에서 효과를 톡톡히 발휘하고 있다고 8일 밝혔다. 구에서 지침을 전파한 이후 관내 대규모 점포의 83%가 자체 대응 매뉴얼을 마련했기 때문이다.중구는 백화점을 비롯한 초대형 점포가 서울에서 가장 많고 서울역과 명동, 을지로 등 주요 관광지와 업무지구가 있어 유동 인구도 많다. 지난해 10월 법 개정에 따라 대규모 점포의 매뉴얼 작성이 의무화된 이후 중구가 현장에서 활용할 수 있는 지침을 배포한 까닭이다.구는 점포별 맞춤 컨설팅도 지원했다. 그 결과 3개월 만에 대규모 점포 53곳 가운데 44곳(83%)이 자체 대응 지침을 세웠다. 구는 점포별 구조와 특성에 따라 발생할 수 있는 다양한 사례를 반영해 전문가들과 지침을 고도화할 계획이다. 지난달에는 한 백화점 본점의 실내 인파 대응 모의훈련을 참관하고 현장 직원들의 의견을 모았다.김길성 중구청장은 “주민은 물론 관광객과 시민 모두가 안심하고 머물 수 있는 안전한 중구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.송현주 기자