강북 “우이천에서 생수 받아가세요”

혹서기 온열질환 예방 위해

쉼터 3곳에 ‘오아시스냉장고’

이미지 확대 지난해 8월 우이천에 설치된 ‘오아시스 냉장고’에서 한 시민이 생수를 꺼내 마시고 있다.

강북구 제공

2026-07-13 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 혹서기 온열질환 예방을 위해 우이천에서 무료 생수를 제공한다고 12일 밝혔다.구는 13일부터 8월 31일까지 50일 동안 우이천 재간정·번창교, 벌리교에 있는 야외 무더위 쉼터 3곳에 ‘오아시스 냉장고’를 설치해 생수를 무료 제공한다. 오전 8시부터 오후 6시까지 2시간 간격으로 하루 6차례 공급된다.벌리교 상부 오아시스 냉장고는 QR 시스템이 적용된 자판기 형태다. 휴대전화로 QR 코드를 인증하는 시스템으로, 생수는 한명당 하루 한개로 제한된다. QR 코드 자판기가 정착되면 보다 많은 구민이 생수를 받을 수 있을 것으로 구는 기대하고 있다. 구는 ‘냉장고 지킴이’를 배치해 수량 확인과 배부 지원, 환경 정비를 담당하도록 할 계획이다.정창수 구청장은 “무더운 여름철 우이천을 찾는 구민들이 오아시스 냉장고를 통해 잠시나마 더위를 식히고 건강하게 여름을 보내시길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자