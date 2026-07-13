“강동 임산부, 친환경 농산물 드세요”

1596명에 친환경 농산물 지원

1인당 24만원, 에코이몰 신청

이미지 확대 ‘임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업’에서 제공되는 꾸러미 샘플.

강동구 제공

2026-07-13 20면

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서울 강동구는 ‘임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 사업’을 재개한다고 12일 밝혔다.지난해 1월 이후 출산한 강동구 거주 산모 또는 신청일 기준 임산부가 지원 대상이다. 구는 총 1596명을 뽑아 임산부 1인당 24만원(자부담 20%, 4만 8000원) 한도로 친환경 농산물 꾸러미를 지원한다. 꾸러미에 포함된 품목은 친환경 인증을 받은 유기 농·축·수산물, 무농약 농산물, 유기 가공식품, 무농약 원료 가공식품 등이다. 선정된 임산부는 월 4회 이내, 1회당 4만원 이상 10만원 이하 범위에서 주문하면 된다.신청은 13일 오전 10시부터 7월 26일 오후 6시까지, 임산부 통합몰 ‘에코이몰(Eco eMall)’에서 하면 된다. 온라인 신청이 어려운 외국인과 장애인, 본인 명의 휴대전화를 소지하지 않은 신청자는 구청을 방문해 신청하면 된다. 방문 때는 최근 3개월 내 발급한 주민등록등본과 임신·출산 증빙 서류를 제출해야 한다. 구는 8월 중 추첨으로 대상자를 선정하고 결과는 개별 안내한다.이수희 구청장은 “임산부의 건강한 식생활을 지원하고, 친환경 농산물 이용 기회를 확대할 수 있도록 지속해 노력하겠다”고 밝혔다.송현주 기자