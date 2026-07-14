위례~수서 오가는 ‘송파02’번 증차

배차간격 5분 단축… 돌발 대비

서강석 청장 “출퇴근 불편 개선”

이미지 확대 서강석(오른쪽) 송파구청장이 2022년 마을버스 개통식에 참석한 모습. 송파구 제공

2026-07-14 20면

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서울 송파구는 스타필드시티 위례와 수서역을 연결하는 마을버스 ‘송파02’번 차량을 4대에서 5대로 확대 운행한다고 13일 밝혔다.이날부터 확대 운행하는 송파02번은 위례신도시와 장지·문정권역을 거쳐 수서역까지 총 11.6㎞ 거리를 오간다. 하루 평균 1771명(6월)이 이용해 구 마을버스 이용객의 51%를 차지하는 핵심 노선이다. 비교적 장거리인 데다 이용객도 많아 배차 간격에 대한 주민 불편이 지속적으로 제기됐다.이번 증차로 송파02번 배차 간격은 4~5분 단축될 전망이다. 또한 고장 등 돌발 상황에도 보다 안정적 운행이 가능해 편의성이 높아질 전망이다.서강석 구청장은 “출퇴근 시간 주민들이 가장 크게 불편을 느꼈던 배차 문제를 개선하기 위한 조치”라며 “앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 교통 불편을 하나씩 해결해 더 살기 좋은 주거명품도시 송파를 만들겠다”고 밝혔다.박재홍 기자