안전은 금천, 금천은 안전…올해 재난관리평가 ‘우수기관’ 선정

행안부 주관 재난대응 안전한국훈련도 우수기관

이미지 확대 서울 시흥동에 있는 금천구청.

금천구 제공

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서울 금천구는 행정안전부 주관 ‘2026년 재난관리평가’에서 우수기관으로 뽑혔다고 14일 밝혔다. 평가는 행정안전부가 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 340개 재난관리책임기관을 대상으로 재난의 예방·대비·대응·복구 모든 과정의 역량 전반을 살피는 국가 차원의 종합 평가다.구는 ▲재난안전예산 및 재난관리기금 관리 ▲위기관리 매뉴얼 및 재난관리자원 관리 ▲재난대비훈련 및 위기관리 ▲재난수습·복구사업 관리 역량 등 재난관리 전반에서 높은 점수를 받아 우수기관에 선정됐다고 설명했다. 지난해 실적을 기반으로 하는 올해 평가는 6개 분야, 17개 역량, 38개 지표를 대상으로 진행됐다.구는 지난해 행정안전부가 주관하는 ‘재난대응 안전한국훈련’에서도 우수기관으로 선정됐다. 재난대응 안전한국훈련은 각종 재난 발생에 대비해 지자체와 관계 기관 등 민관이 함께 하는 훈련으로 재난관리 역량 강화와 책임기관 간 협력체계 구축을 목표로 매년 시행된다. 구는 2023년부터 3년 연속 우수기관으로 뽑혀 재난대응 역량을 인정받았다.최기찬 금천구청장은 “재난관리평가 우수기관 선정은 주민의 안전을 최우선 가치로 삼고 모든 직원이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 예측하기 어려운 각종 재난에 선제적으로 대응할 수 있는 촘촘한 재난안전관리 체계를 구축해 주민 모두 안심하고 생활할 수 있는 ‘안전도시 금천’을 만들어 가겠다”고 말했다.송현주 기자