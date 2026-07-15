친환경 농산물로 임산부 챙기는 도봉

1인당 24만원… 28일까지 신청

김동욱 청장 “임산부 부담 덜길”

이미지 확대 서울 방학동 구청 청사 전경.

도봉구 제공

2026-07-15 20면

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서울 도봉구는 임산부의 건강한 식생활과 친환경 농산물 소비 활성화를 위해 ‘친환경 농산물 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.지원 대상은 지난해 1월 1일 이후 출산한 산모와 현재 임신 중인 여성 등 총 455명이다. 영양 교육·상담과 보충 식품 지원을 제공하는 보건복지부 영양플러스 사업이나 농식품바우처(임산부 가구) 지원 대상자는 제외된다. 선정되면 유기농·무농약 농산물을 구매할 수 있도록 1인당 연간 24만원 상당의 혜택을 제공한다. 본인 부담금 20%(4만 8000원)를 결제하면 나머지 80%(19만 2000원)는 포인트로 차감되는 방식이다.신청은 15~28일 ‘에코이몰’ 홈페이지에서 하면 된다. 온라인 신청이 어려우면 구청을 방문·접수해도 된다. 선정자는 12월 15일까지 온라인으로 주문할 수 있다.김동욱 구청장은 “임산부의 출산·양육 부담을 줄이고 친환경 농업 활성화에도 기여하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.유규상 기자