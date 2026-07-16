강동에 ‘여름이 왔썸머~’…‘아이맘 강동’서 오감만족 휴가 즐겨요!

7월 20일부터 8월 16일까지 운영

이미지 확대 아이들이 서울 강동구 천호2동점 ‘아이맘 강동’ 키즈카페에서 체험 활동을 하고 있다.

강동구 제공

세줄 요약 강동구, 아이맘 강동 여름 놀이터 운영

미취학 아동·가족 대상 실내 체험 마련

수박 수영장·키캉스 등 여름 테마 구성

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서울 강동구는 오는 20일부터 8월 16일까지 ‘아이맘 강동’ 키즈카페 8곳에서 여름을 주제로 한 놀이터 ‘여름이 왔썸머~’를 운영한다고 16일 밝혔다.‘여름이 왔썸머~’는 7세 이하 미취학 아동과 가족이 공공형 실내 키즈카페에서 신체활동과 체험 놀이, 창작 활동을 함께 즐길 수 있도록 마련한 여름 특화 프로그램이다.구는 각 키즈카페에 마련된 여름 주제 놀이터에서 공간별 특색을 살린 여름 체험 행사를 운영한다. 서해를 주제로 한 공간, ‘키캉스’(키즈카페 바캉스)를 즐기는 휴양형 공간, 수박 수영장 등을 마련했다. 아이들은 보호자와 함께 여름 소품 만들기와 수박, 바다, 낚시를 활용한 주제별 신체·감각놀이 등 체험활동에 참여할 수 있다.7세 이하 미취학 아동과 보호자가 이용 대상이다. 어린이집은 단체 예약으로 이용할 수 있다. 이용료는 아동 1인당 2000원이다. 이용 예약은 매주 화요일 오전 9시부터 ‘아이맘 강동’ 누리집에서 선착순으로 할 수 있다.이수희 강동구청장은 “아이들이 쾌적한 공공 키즈카페에서 여름 체험을 즐길 수 있도록 프로그램을 준비했다”며 “앞으로 아이들과 가족들이 함께 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 지속해 마련하겠다”고 말했다.송현주 기자