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대형 퍼즐로 만나는 용산의 역사…여름방학 ‘하하동동, 용산탐구’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-07-20 11:35
입력 2026-07-20 11:35

용산역사발물관, 20일부터 선착순 40가구 모집

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용산 역사 문화 체험 ‘하하동동, 용산탐구’
용산 역사 문화 체험 ‘하하동동, 용산탐구’ 서울 용산역사박물관에서 지난해 열린 역사 문화 체험 프로그램 ‘하하동동, 용산탐구’에 참여한 주민들이 대형 퍼즐을 맞추고 있다.
용산구 제공


서울 용산구는 여름방학을 맞아 다음달 4∼7일 용산역사박물관에서 역사문화 체험 프로그램 ‘하하동동, 용산탐구’를 운영한다고 20일 밝혔다.

올해 프로그램은 지난해에 이어 ‘만초천아, 놀자’가 주제로, 서울시의 직할 하천인 만초천을 다룬다.

용산을 가로지르던 하천 만초천을 중심으로 변화하는 도시 용산을 이해할 수 있다.

조선시대 모습부터 해방 이후 변화, 하천 복개와 함께 조성된 청과물시장, 용산전자상가 등 도시화 과정을 대형 퍼즐을 갖고 놀며 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성했다.

교육은 초등학생을 동반한 40가족(회당 10가족)을 대상으로 이뤄진다.

참여하려면 이날부터 오는 29일까지 용산역사박물관과 서울시 공공서비스예약 홈페이지에서 선착순으로 신청하면 된다.

앞서 용산역사박물관은 2022~2023년 겨울에는 ‘용산의 옛 지명을 찾아서’, 2023~2024년 여름에는 ‘용산의 최초를 찾아서’를 주제로 ‘하하동동, 용산탐구’를 진행한 바 있다.
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김경대 구청장은 “가족이 함께 참여할 수 있는 역사문화 체험 프로그램을 지속적으로 마련해 지역 문화를 향유할 기회를 넓혀 나가겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 여름방학 맞춤 역사문화 체험 프로그램 운영
  • 만초천 주제로 용산 도시 변화 대형 퍼즐 학습
  • 초등학생 동반 40가족 선착순 신청 접수
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