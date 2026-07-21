관악구, ‘똑똑 안심 울타리’로 고립가구 응원한다

전국 7개 지자체 선정…사업비 6500만원

안부 확인·의료비 연계 등으로 맞춤형 지원

이미지 확대 관악구, 이웃들과 ‘나를 위한 밥상’ 박준희(오른쪽 두번째) 서울 관악구청장이 지난해 5월 관악구 대학동 ‘이웃사랑방’에서 주민들과 ‘나를 위한 밥상’을 준비하고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 고립 위기가구 지원 공모사업 선정

지정기탁금 6500만원 확보, 하반기 추진

민관 협력 발굴·심의·사후관리 체계

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서울 관악구가 보건복지부가 주관하고 KMI한국의학연구소가 후원하는 ‘사회적 고립 위기가구 지원을 위한 공모사업’에 선정됐다고 21일 밝혔다.이 사업은 지방자치단체가 특화사업 계획을 제안하면 고독사나 사회적 고립 위험군을 선제 발굴하고 대응할 수 있도록 지원하는 사업이다. 최종 선정된 7개 지자체 중 하나로 뽑힌 관악구는 KMI한국의학연구소 지정기탁금 6500만원을 사업비로 확보하게 됐다. 구는 이번 하반기부터 고립 위험군을 위한 ‘똑똑 안심 울타리 지원 사업’을 실시할 계획이다.똑똑 안심 울타리는 위기 가구의 생활 안정과 사회적 관계망 형성을 위한 사업이다. 종합사회복지관 등 민간 협력기관이 지원 대상자를 발굴하면, 관악구 지역사회보장협의체 심의를 거쳐 최종 대상자를 선정한다. 구는 사후관리로 대상자가 안정적으로 생활할 수 있도록 관리할 계획이다.앞서 구는 2023년 서울시 최초로 민관협력 기구 ‘고립예방협의체’를 구성한 바 있다. 구는 임대아파트 관리사무소장을 통해 방문 키트를 전달하고, 소방서, 경찰서 등과 업무협약을 맺고 고립가구 발굴·연계를 지원하기도 했다.박준희 구청장은 “앞으로도 민관 협력을 강화해 고립 가구의 신속한 일상 회복을 돕고, 지역사회 중심의 돌봄 안전망을 완성해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자