복지정책에 청소행정 더한다…금천, ‘약자와의 동행 클린케어 사업’

올해 2000만원 확보, 지원 규모 20가구 확대

이미지 확대 서울 금천구의 환경공무관들이 한 저장강박 의심가구 지원을 위해 자택 내부에 쌓여있던 생활폐기물을 밖으로 꺼내 수거하고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 복지와 청소행정 결합한 클린케어 사업 시작

환경개선 필요 가구에 수거·청소·소독 지원

사후 모니터링으로 재발 예방 체계 구축

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서울 금천구는 ‘약자와의 환경동행 클린케어 사업’을 시작한다고 21일 밝혔다. 구는 복지정책 중심의 주거환경개선사업에 청소행정을 더해 복지와 청소 분야가 함께하는 투트랙 지원체계를 구축했다.사업은 청소 및 폐기물 수거 전문업체를 활용해 동 복지플래너가 사례관리 과정에서 환경개선이 필요하다고 판단한 가구에 폐기물 수거, 정리·청소, 방역·소독 등 맞춤형 환경개선을 지원하는 내용이다.구청 청소행정과는 올해 서울시 약자동행 자치구 지원사업으로 시비 4000만원을 확보하고 그간의 현장 대응 경험을 바탕으로 ‘약자와의 환경동행 클린케어 사업’을 자체적으로 기획·신설했다.그동안 구는 복지정책과를 중심으로 사회복지법인 네트워크, 장애인기업 이음과의 민관 협약으로 저장강박 의심가구 주거환경개선사업을 추진해왔다. 대량 적치 가구에 대한 개별 요청, 청소행정과 수거 협조 방식 대응 등의 사례가 있었고, 환경공무관 투입으로 업무 부담이 발생하는 일도 있었다.구는 기존 사업에 청소행정과 사업을 함께 운영해 재원과 지원 경로가 다양해졌다고 밝혔다. 지난해는 민간 재원과 전문 인력을 활용해 4가구의 주거환경개선을 지원했고 올해는 민간 재원 2000만원을 확보해 지원 규모를 20가구로 확대한다.구는 지원 후 생활환경 유지관리 안내와 사후 모니터링을 연계해 재발을 예방한다. 수혜가구가 개선된 주거환경을 유지할 수 있도록 도울 계획이다. 사업 운영에 관한 자세한 사항은 구청 청소행정과로 문의하면 된다.최기찬 금천구청장은 “민선 9기 구정은 부서 간 칸막이를 낮추고, 주민이 체감하는 현장 중심 협업행정을 지향한다”며 “복지와 청소가 협업하는 투트랙 지원체계로 지원 사각지대를 줄이고 약자와 동행하는 활기찬 금천을 만들어 가겠다”고 말했다.송현주 기자