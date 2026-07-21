엄마아빠 고민까지 헤아리는 마포

도화장난감대여점 리모델링

8월부터 서울형 키즈카페도

이미지 확대 지난 18일 재개장한 마포구 도화장난감대여점.

마포구 제공

2026-07-22 16면

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서울 마포구는 도화동 도화장난감대여점이 리모델링을 마치고 18일부터 운영을 재개했다고 21일 밝혔다. 도화장난감대여점은 2008년 복사골 작은도서관 청사 1층에서 운영을 시작했다. 이곳에 서울형 키즈카페가 조성되면서 지하 1층으로 이전하고 시설을 새단장했다.취학 전 영유아 자녀를 둔 시민·외국인과 서울시에 있는 직장인, 어린이집이라면 누구나 회원으로 가입할 수 있다. 연회비 1만 원을 내면 장난감(1505점)과 도서(1976권)를 빌릴 수 있다.마포장난감대여점 누리집에서 검색해 예약하거나 현장에서 바로 대여할 수 있다. 개인 회원의 경우 장난감 2점과 도서 2권, 어린이집은 장난감 4점을 최대 14일 동안 빌릴 수 있다. 운영 시간은 화~토요일 오전 10시부터 오후 7시까지다. 일요일과 월요일, 법정공휴일은 휴관한다. 건물 1층에는 서울형 키즈카페 도화동점도 있다. 키즈카페는 시범운영을 거쳐 8월부터 정식 운영한다.유동균 구청장은 “성장 단계에 맞는 장난감을 그때그때 마련하는 것은 적지 않은 부담이 될 수 있다”며 “새단장한 도화장난감대여점이 육아비 부담을 덜고 아이들이 다양한 장난감을 부담 없이 접할 수 있는 공간이 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자