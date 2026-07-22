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집 앞까지 찾아오는 휴양지 ‘서리풀 물놀이장’ 25일 개장

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-07-22 16:02
입력 2026-07-22 16:02

원페를라 어린이공원 물놀이장, 올해 처음 운영

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지난해 여름 서울 서초구 ‘서리풀 물놀이장’이 운영되고 있다. 서초구 제공
지난해 여름 서울 서초구 ‘서리풀 물놀이장’이 운영되고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 아이들이 집 가까운 곳에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 오는 25일부터 ‘서리풀 물놀이장’을 본격 운영한다고 22일 밝혔다.

다음 달 21일까지 운영되는 서리풀 물놀이장은 25일부터 반포종합운동장과 서초 용허리근린공원, 원페를라 어린이공원 등 총 3곳에서 운영된다. 물놀이장은 권역별 주민들이 집 앞에서 편리하게 물놀이를 즐길 수 있는 한여름 피서 공간으로 조성됐다.

반포종합운동장에는 성인도 함께 이용할 수 있는 대형 물놀이장이 마련된다. 조립식 풀장, 초등용·영아용 에어풀과 슬라이드 등 총 4종의 풀장을 갖췄다. 서초 용허리근린공원에는 어린이용 중형 물놀이장이 조성된다. 아이들의 연령대를 고려한 3종의 풀장과 분수터널, 회전목마 등 소형 놀이기구를 배치해 다양한 방법으로 물놀이를 즐길 수 있도록 했다. 올해부터 처음 운영되는 원페를라 어린이공원 물놀이장은 기존 물놀이터에 초등용 에어풀·슬라이드와 이벤트 풀장을 추가한다. 10인승 꼬마기차와 회전목마 등 놀이기구도 조성한다.

구는 물놀이장 3곳에서 이벤트도 진행한다. 주민과 소통하는 ‘라이브 라디오’는 현장 QR코드로 사연과 신청곡을 접수해 함께 즐길 수 있고 프린팅 타투(문신) 체험 행사도 상시 운영된다. 거품놀이는 매일 오후 3시쯤 시작된다. 주말에는 물방울 만들기, 서바이벌 물총 싸움 등 활동형 프로그램부터 과학·안전 체험 행사까지 풍성한 콘텐츠가 펼쳐진다.

물놀이장은 운영 기간 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 휴장 없이 운영된다. 이용료는 반포종합운동장 3000원, 서초 용허리근린공원과 원페를라 어린이공원은 2000원이다. 45분 운영 후 15분 휴식하는 방식이다. 오후 1시부터 2시까지는 시설 재정비 시간을 갖는다.

전성수 서초구청장은 “집 가까운 곳에서 온 가족이 시원한 여름을 보내며 행복한 추억을 만들길 바란다”며 “아이들이 안전하고 즐겁게 물놀이를 즐길 수 있도록 시설 관리와 안전 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

송현주 기자
세줄 요약
  • 서초구, 25일부터 서리풀 물놀이장 운영
  • 반포·용허리·원페를라 3곳 권역별 조성
  • 라디오·타투·거품놀이 등 체험 행사 마련
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