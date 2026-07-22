관악구, 신림10구역 재개발 조합설립추진위 승인

성현동 모아타운 사업시행자엔 대신자산신탁

이미지 확대 관악구 신림10구역·성현동 모아타운 위치도 서울 관악구 신림10구역과 성현동 모아타운 위치도.

관악구 제공

세줄 요약 신림10구역 재개발 추진위 승인

성현동 모아주택 4곳 사업시행자 지정

정비사업 신속지원 조직 강화 방침

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구는 지난 16일 신림10구역 재개발사업 조합설립추진위원회 구성을 승인하고, 성현동 1021 일대 모아타운 내 모아주택 4곳의 사업시행자를 지정·고시했다고 22일 밝혔다.신림10구역은 신림동 610-200 일대에 면적 19만 6841㎡에 달하는 대규모 사업지다. 건우봉의 자연환경과 난곡생활권의 도시 활력이 어우러진 자연친화형 주거단지로 조성할 계획이다. 신속통합기획 대상지로 선정된 뒤 전자동의서를 도입해 동의서 확보 기간을 단축했다고 구는 설명했다.또한 구는 성현동 모아주택 4곳의 사업시행자로 대신자산신탁을 지정·고시했다.이곳은 2023년 모아타운 대상지로 선정된 이후 지난해 12월 소규모주택정비 관리계획 승인을 거쳐 본격적인 사업 추진 기반을 마련했다. 4곳을 통합개발하면, 지하 3층∼지상 35층, 총 2009세대의 공동주택이 들어서게 된다.구는 민선 9기에도 정비사업을 속도감 있게 추진한다는 방침이다. 이를 위해 구청장 직속 ‘정비사업 신속지원단’을 신설하기로 했다. 또한 기존 주택과를 ‘신속주거정비과’와 ‘주택관리과’로 나눠 각각 정비사업 추진과 주택관리 기능을 전문화한다.박준희 구청장은 “앞으로도 주요 정비사업이 원활히 추진될 수 있도록 긴밀히 소통하며 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자