전기차 충전소 한눈에 보는 ‘스마트 동작지도’

위치·요금에 안전정보까지 담아

2026-07-23 19면

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서울 동작구는 전기차 충전소 위치를 한눈에 파악할 수 있는 빅데이터 플랫폼 ‘스마트 동작지도’를 구축했다고 22일 밝혔다.구는 지난 4월부터 스마트 동작지도 구축 사업을 시작해 지난 6일 완료했다. 디지털 지도는 전기차 충전시설 위치와 급속·완속 등 충전기 유형별 대수, 충전요금 등과 함께 시설별 전기차 등록 현황을 제공한다. 열화상 카메라, 화재 전용 소화기, 질식소화포 등 충전시설 주변의 소방안전시설 정보를 연계해 전기차 화재 대응을 위한 안전정보까지 담았다.충전요금 정보는 공공 충전소를 먼저 공개하고 민간 충전소 정보도 곧 반영할 예정이다. 구는 디지털 지도를 전기차 충전시설 확충과 신규 입지 선정을 위한 정책자료로 활용하고, 화재 대응체계 고도화를 위한 데이터로도 사용할 계획이다.류삼영 동작구청장은 “전기차 충전시설은 ﻿필요한 곳에 충분히 마련되는 동시에 화재 등 안전 문제에도 꼼꼼히 대비해야 한다”며 “디지털 지도가 충전시설 이용 편의를 높이고, 충전시설 확충과 안전관리에도 실질적인 자료로 쓰이길 기대한다”고 밝혔다.박재홍 기자