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돌봄 1번지 성동… ‘돌봄SOS 서비스’ 기관 확대

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-07-23 00:47
입력 2026-07-23 00:47

작년보다 5곳 늘어난 26곳과 협약
중위소득 160% 이하 부담금 지원

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유보화(가운데) 서울 성동구청장이 지난 15일 구청에서 열린 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관 협약식’에서 인사말을 하고 있다. 성동구 제공
유보화(가운데) 서울 성동구청장이 지난 15일 구청에서 열린 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관 협약식’에서 인사말을 하고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관’ 26곳과 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 지난해 21개 기관에서 5곳이 늘어났다. 이들 기관에서는 ▲일시재가(가사, 간병) ▲단기시설(14일 이내) ▲동행 지원(필수 외출 지원) ▲주거 편의(간편 집수리, 청소 등) ▲식사 배달 서비스를 제공한다.

구는 지난달 대상 기관을 모집하고 기관의 인력과 안전, 품질, 협업 능력 등을 종합적으로 심사해 선정했다. 이어 지난 15일 협약식을 개최했다. 2개 이상 서비스를 제공하는 기관(중복 포함)을 포함해 ▲일시재가 21곳 ▲단기시설 2곳 ▲동행, 주거, 식사 지원 서비스 제공기관 12곳 등으로 구성된다.

앞서 구는 2019년 서울시의 ‘돌봄SOS센터’ 사업 시범구로 선정됐다. 지난해에만 2356명에게 8578건의 맞춤형 돌봄서비스를 연계하고 제공했다. 올해부터는 기준 중위소득 100% 이하 가구에 한정됐던 본인부담금 지원을 160% 이하 가구까지 확대했다.
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유보화 성동구청장은 “주민 누구나 필요할 때 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 촘촘한 돌봄체계를 구축해 ‘돌봄 1번지 성동’을 만들어 가겠다”고 말했다.

유규상 기자
2026-07-23 19면
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