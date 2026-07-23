중구, 전국 최초 눈에 보이는 공공형 도시계획정보 서비스 운영한다

누구나 회원가입 없이 무료로 이용

이미지 확대 서울 중구의 ‘눈에 보이는 도시계획정보 서비스’ 화면 갈무리.

중구 제공

세줄 요약 전국 최초 공공형 3차원 도시계획정보 서비스 시범 운영

지번 검색·지도 클릭으로 건축 가능 규모 즉시 확인

건폐율·용적률·높이 등 조건 변경 시뮬레이션 제공

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서울 중구가 복잡한 지구단위계획 정보를 3차원으로 보여주는 ‘눈에 보이는 도시계획정보 서비스’를 시범 운영한다고 23일 밝혔다. 지구단위계획구역 내 각각의 토지에 지을 수 있는 건축물을 입체적으로 확인할 수 있는 전국 최초 공공형 도시계획정보 서비스다.구는 지난해 9월부터 서비스 구축에 나섰다. 서비스에서는 건폐율, 용적률, 건축물 높이, 건축한계선 등 지구단위계획 기준을 적용해 특정 필지에 들어설 수 있는 건축물 형태를 3차원으로 구현한다. 건축한계선, 공동개발 지정·권장구역, 특별계획구역 등 다양한 정보도 함께 제공해 주민뿐 아니라 건축사와 설계 관계자도 업무에 활용할 수 있다.구는 그동안 ‘토지이음’이나 ‘서울도시공간포털’ 등에서 도시계획 정보를 확인할 수 있었지만 대부분 2차원 도면과 텍스트 중심으로 제공돼 주민이 건축 가능 규모를 가늠하기 쉽지 않았다고 설명했다. 일부 민간 서비스에서 건축물을 3차원 형태로 보여준다고 해도 지구단위계획 내 정해진 기준까지는 반영되지 않아서다.서비스 이용 방법은 간편하다. 지번을 검색하거나 지도에서 원하는 필지를 클릭하면 건축 가능 규모가 화면에 나타난다. 화면을 360도로 돌려보며 건축물의 형태와 주변 공간을 여러 각도에서 살펴볼 수 있다.이용자가 조건을 바꿔볼 수 있는 시뮬레이션 기능도 제공한다. 건폐율과 용적률, 층고, 층수 등을 조정하면 변경된 조건이 3차원 건축물에 실시간으로 반영된다. 이에 따라 해당 토지에 어느 정도 규모의 건축물을 지을 수 있는지 한눈에 파악할 수 있다.서비스 시범운영 지역은 ▲회현지구단위계획구역 ▲퇴계로변지구단위계획구역 ▲신당·청구역세권 지구단위계획구역 등 3곳이다. 구는 시범 운영으로 이용자 의견을 받아 보완하고 대상 지역을 단계적으로 확대한다. 서비스는 온라인 사이트(junggu.serdic.com)에 접속해 누구나 회원가입 없이 무료로 이용할 수 있다.김길성 중구청장은 “도시계획은 전문가만의 영역이 아니라 주민 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 정보여야 한다”며 “복잡한 도시계획 정보를 한눈에 보여주는 서비스로 주민의 알 권리를 높이고 일상에서 체감할 수 있는 스마트 도시행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자