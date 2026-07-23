양천구, 소규모 모자·의류공장에 안전설비 지원

선정업체 5곳에 최대 720만원 지원

이미지 확대 양천구, 도시제조업체 시설 개선 지원 사업 서울 양천구가 지난해 한 기계금속업체에 지원해 설치된 먼지흡입기.

양천구 제공

세줄 요약 영세 의류봉제업체 5곳 안전설비 지원

소화기·감지기 등 34개 설비 설치 보조

컨설팅·점검·사후관리까지 연계 추진

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서울 양천구는 영세 도시제조업체에서 일하는 근로자의 건강과 안전을 지키기 위해 소화기나 냉난방기 등을 지원한다고 23일 밝혔다.‘도시제조업 작업환경개선 지원사업’은 제조업 현장의 낡은 작업 시설을 더 안전하게 바꾸고 생산성도 높이기 위해 추진됐다. 구는 최근 3년간 1억 3411만원을 투입해 총 17개 업체의 작업 환경을 개선했다.구는 지난 4월 공개 모집을 거쳐 상시근로자 10명 미만 의류봉제업체 5곳을 선정했다. 국내 최대 가방 소공인 밀집 지역인 신월동 가방 골목이 있는 양천구는 도시제조업 5대 업종 중 의류봉제업체 비중이 51%나 된다.구는 소화기나 화재감지기, 누전차단기, 산업용 환풍기 등 안전 필수 설비를 포함한 34개 설비를 갖출 수 있도록 업체당 최대 720만원(자부담 10%)을 지원한다.구는 안전관리 전문가의 맞춤형 컨설팅을 제공하는 등 관련 교육도 실시했다. 연 1~2회 현장 점검을 비롯해 향후 3년간 사후 관리도 지원한다.이기재 구청장은 “지역경제를 지탱하는 도시제조업체에서 근로자가 안심하고 일하고, 기업은 경쟁력을 높일 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.김주연 기자